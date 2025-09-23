DAX startet freundlich, KI-News treiben Nvidia

Der DAX präsentiert sich zum Handelsstart freundlich, während die Vorgaben aus den USA bislang keine klare Richtung erkennen lassen. Auch in Asien fehlten eindeutige Impulse: Anleger agieren vorerst zurückhaltend und warten auf frische Signale aus Konjunkturdaten und der Geldpolitik.

Makroökonomischer Überblick:

Am Vormittag rücken die Einkaufsmanagerindizes in den Vordergrund: In Deutschland wird für den HCOB Manufacturing PMI ein leichter Anstieg auf die Wachstumsschwelle erwartet. Parallel dazu liefert Großbritannien seinen S&P Global Manufacturing PMI, der laut Prognosen nahezu unverändert bleiben dürfte und damit ein gemischtes Bild der europäischen Konjunktur zeichnet. Später am Abend richtet sich der Blick über den Atlantik: Fed-Chef Jerome Powell spricht vor der Greater Providence Chamber of Commerce – ein Auftritt, der nach den jüngsten Zinsschritten Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Geldpolitik liefern könnte.

Im Fokus:

Nvidia zeigt sich vorbörslich fester, nachdem der Chipriese eine strategische Partnerschaft mit OpenAI angekündigt hat. Geplant ist ein Investitionsvolumen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar, um gemeinsam KI-Rechenzentren mit einer Kapazität von zehn Gigawatt aufzubauen. Die erste Ausbaustufe soll 2026 starten. Ziel ist es, die nächste Generation von KI-Modellen zu trainieren und die Infrastruktur für künftige Superintelligenz zu schaffen – ein Schritt, der Nvidia als zentralen Treiber der KI-Revolution positioniert.

TUI notiert ebenfalls im Plus. Der Reisekonzern meldete für die Sommersaison einen leichten Rückgang der Buchungen um zwei Prozent, bedingt durch Hitzewellen im Mittelmeerraum und den Nahost-Konflikt. Gleichzeitig stiegen die Durchschnittspreise um drei Prozent, und für das Wintergeschäft liegen die Buchungen bereits über Vorjahr. Vorstandschef Sebastian Ebel bestätigte das Ziel, den bereinigten operativen Gewinn um bis zu elf Prozent zu steigern – ein Signal, das den Markt trotz der Herausforderungen positiv stimmt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2AUX 13,88 25006,588555 Punkte 35,03 Open End DAX® Bear UG7M0W 22,29 25850,682417 Punkte 10,57 Open End DAX® Bull UG5B2J 11,56 22468,402271 Punkte 19,97 Open End DAX® Bull UG5FYK 4,25 23210,172662 Punkte 53,35 Open End NASDAQ-100 Bear UG7ZR8 21,58 27292,425915 Punkte 9,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag ASML Holding N.V. Call HD9Q1Q 1,20 980,00 EUR 11,51 17.12.2025 IBM Corp. Call UG8TCS 3,83 260,00 USD 3,72 13.01.2027 Silber Call UG4GG9 3,46 43,00 USD 6,63 20.03.2026 Apple Inc. Call HD5QRM 2,37 235,00 USD 19,47 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call UG1X0Q 1,93 225,00 USD 7,91 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit MDAX® Long UG6H8Q 4,88 20106,388634 Punkte 3 Open End ASML Holding N.V. Short UG3ULX 5,18 1216,173088 EUR -2 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long UG37D8 2,66 131,433624 USD 5 Open End Volkswagen AG Vz. Long HC2887 1,31 67,798357 EUR 4 Open End Volkswagen AG Vz. Long UG5TV9 0,75 82,862458 EUR 12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;

