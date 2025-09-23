EQS-Adhoc: NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Vertrag/Prognose

NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025



23.09.2025

NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

Maintal, 23. September 2025 – Die NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3) hat heute mit Advanced Drainage Systems, Inc., einen Vertrag über die Veräußerung der strategischen Geschäftseinheit Water Management unterzeichnet. Bei Vollzug der Transaktion gehen Tochtergesellschaften in Amerika, Asien-Pazifik und Europa an den Käufer über. In dem zur Veräußerung gestellten Geschäft wurde im Jahr 2024 ein Nettoumsatz von rund USD 320 Mio. und ein bereinigtes EBITDA* von rund USD 78 Mio. erwirtschaftet.

Das Zielobjekt wird mit einem Unternehmenswert („Enterprise Value“) in Höhe von USD 1 Mrd. bewertet. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet die NORMA Group aus einem erfolgreichen Vollzug ersten Berechnungen zufolge einen Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 620 Mio. bis rund EUR 640 Mio. Der Vorstand wird aus dem Verkaufserlös rund EUR 300 Mio. für die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwenden. Daneben erwägt der Vorstand einen Betrag von bis zu EUR 70 Mio. als Basis für wertsteigernde Zukäufe innerhalb der strategischen Geschäftseinheit Industry Applications vorzuhalten. Der Vorstand plant, den verbleibenden Teil des Nettomittelzuflusses an die Aktionäre zurückzuführen. Vorstand und Aufsichtsrat werden nach dem Vollzug des Verkaufs abschließend zur Verwendung der Erlöse beraten.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug wird nach derzeitigem Stand für das 1. Quartal 2026 erwartet.

Aufgrund der Unterzeichnung des Kaufvertrags wird die Geschäftseinheit Water Management mit Wirkung zum 30. September 2025 als „nicht fortgeführte Aktivität“ klassifiziert. Für die fortgeführten Aktivitäten prognostiziert der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 für den Konzernumsatz und die bereinigte EBIT-Marge nachfolgende Werte (Prognose auf Basis alter Konzernstruktur inklusive der Geschäftseinheit Water Management zu Vergleichszwecken jeweils in Klammern mit „bisher inkl. Water Management“ gekennzeichnet):

Für den Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten erwartet der Vorstand einen Wert in der Bandbreite von rund EUR 810 Mio. bis rund EUR 830 Mio. (bisher inkl. Water Management: „Von rund EUR 1,1 Mrd. bis rund EUR 1,2 Mrd.“).

Für die bereinigte EBIT-Marge** aus fortgeführten Aktivitäten antizipiert das Management einen Wert von rund 0 % bis rund 1 % (bisher inkl. Water Management: „Von rund 6 % bis rund 8 %“).

* EBITDA, wie von PwC im Rahmen des Transaktionsprozesses erstellt, angepasst um Pro-forma-Anpassungen und Normalisierungen in Höhe von rund USD 1 Mio. und „Standalone“-Anpassungen in Höhe von rund USD 5 Mio.



** Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83 des Geschäftsberichts 2024.

