EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.09.2025 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dimitar
|Nachname(n):
|Dimitrov
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Executive Officer (CEO)
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shelly Group SE
b) LEI
|8945007IDGKD0KZ4HD95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100003166
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|49,00 EUR
|490,00 EUR
|49,00 EUR
|3.675,00 EUR
|49,10 EUR
|4.910,00 EUR
|49,10 EUR
|4.910,00 EUR
|49,10 EUR
|24.550,00 EUR
|49,20 EUR
|29.520,00 EUR
|49,00 EUR
|49.000,00 EUR
|49,00 EUR
|49.000,00 EUR
|49,00 EUR
|267.344,00 EUR
|49,00 EUR
|98,00 EUR
|49,00 EUR
|490,00 EUR
|49,00 EUR
|735,00 EUR
|49,00 EUR
|1.470,00 EUR
|49,00 EUR
|1.960,00 EUR
|49,00 EUR
|1.960,00 EUR
|49,00 EUR
|2.450,00 EUR
|49,00 EUR
|6.321,00 EUR
|49,00 EUR
|9.800,00 EUR
|49,00 EUR
|17.150,00 EUR
|49,00 EUR
|29.400,00 EUR
|49,00 EUR
|45.325,00 EUR
|49,00 EUR
|122.500,00 EUR
|48,10 EUR
|481,00 EUR
|48,10 EUR
|625,30 EUR
|48,70 EUR
|243,50 EUR
|48,10 EUR
|1.154,40 EUR
|48,10 EUR
|1.394,90 EUR
|48,10 EUR
|2.405,00 EUR
|48,20 EUR
|4.820,00 EUR
|48,50 EUR
|4.850,00 EUR
|48,10 EUR
|9.620,00 EUR
|48,10 EUR
|14.045,20 EUR
|48,10 EUR
|14.430,00 EUR
|48,60 EUR
|24.300,00 EUR
|50,40 EUR
|453,60 EUR
|48,10 EUR
|962,00 EUR
|50,20 EUR
|1.757,00 EUR
|49,00 EUR
|2.450,00 EUR
|48,10 EUR
|9.620,00 EUR
|48,10 EUR
|18.614,70 EUR
|48,20 EUR
|24.100,00 EUR
|48,00 EUR
|528,00 EUR
|48,30 EUR
|241,50 EUR
|48,20 EUR
|2.410,00 EUR
|48,20 EUR
|2.410,00 EUR
|48,00 EUR
|4.032,00 EUR
|48,00 EUR
|4.800,00 EUR
|48,10 EUR
|9.620,00 EUR
|48,20 EUR
|9.640,00 EUR
|50,00 EUR
|25.000,00 EUR
|48,20 EUR
|134.960,00 EUR
|48,00 EUR
|2.400.000,00 EUR
|48,00 EUR
|2.400.000,00 EUR
|48,00 EUR
|5.329.872,00 EUR
|48,00 EUR
|96,00 EUR
|48,00 EUR
|480,00 EUR
|48,00 EUR
|576,00 EUR
|48,00 EUR
|864,00 EUR
|48,00 EUR
|1.296,00 EUR
|48,00 EUR
|1.440,00 EUR
|48,00 EUR
|1.680,00 EUR
|48,00 EUR
|1.920,00 EUR
|48,00 EUR
|2.880,00 EUR
|48,00 EUR
|4.128,00 EUR
|48,00 EUR
|4.800,00 EUR
|48,00 EUR
|4.800,00 EUR
|48,00 EUR
|9.600,00 EUR
|48,00 EUR
|9.600,00 EUR
|48,00 EUR
|9.600,00 EUR
|48,00 EUR
|9.600,00 EUR
|48,00 EUR
|9.600,00 EUR
|48,00 EUR
|14.400,00 EUR
|48,00 EUR
|14.400,00 EUR
|48,00 EUR
|14.400,00 EUR
|48,00 EUR
|14.400,00 EUR
|48,00 EUR
|14.400,00 EUR
|48,00 EUR
|19.200,00 EUR
|48,00 EUR
|24.000,00 EUR
|48,00 EUR
|24.000,00 EUR
|48,00 EUR
|48.000,00 EUR
|48,00 EUR
|96.000,00 EUR
|52,00 EUR
|208,00 EUR
|52,20 EUR
|261,00 EUR
|53,40 EUR
|267,00 EUR
|52,40 EUR
|314,40 EUR
|52,60 EUR
|473,40 EUR
|52,80 EUR
|475,20 EUR
|53,20 EUR
|478,80 EUR
|53,00 EUR
|530,00 EUR
|53,20 EUR
|532,00 EUR
|52,00 EUR
|624,00 EUR
|52,40 EUR
|733,60 EUR
|53,20 EUR
|798,00 EUR
|52,00 EUR
|832,00 EUR
|52,00 EUR
|1.040,00 EUR
|52,00 EUR
|1.040,00 EUR
|52,20 EUR
|1.044,00 EUR
|52,20 EUR
|1.044,00 EUR
|52,60 EUR
|1.052,00 EUR
|53,20 EUR
|1.064,00 EUR
|52,20 EUR
|1.096,20 EUR
|52,00 EUR
|1.196,00 EUR
|53,00 EUR
|1.325,00 EUR
|52,00 EUR
|1.404,00 EUR
|52,00 EUR
|1.456,00 EUR
|52,40 EUR
|1.572,00 EUR
|52,20 EUR
|2.244,60 EUR
|52,20 EUR
|5.220,00 EUR
|52,40 EUR
|5.240,00 EUR
|52,60 EUR
|5.260,00 EUR
|53,20 EUR
|5.320,00 EUR
|51,60 EUR
|7.740,00 EUR
|52,40 EUR
|7.860,00 EUR
|51,80 EUR
|10.360,00 EUR
|52,20 EUR
|10.440,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|48,0953 EUR
|11.569.603,3000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+3
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Bulgarische Wertpapierbörse
|MIC:
|XBUL
23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100844 23.09.2025 CET/CEST