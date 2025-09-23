EQS-DD: Shelly Group SE: Svetlin Todorov, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2025 / 20:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Svetlin Nachname(n): Todorov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 48,5000 EUR 9.700.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 48,5000 EUR 9.700.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2025; UTC+3

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

100840 23.09.2025 CET/CEST