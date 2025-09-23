EQS-News: Viromed Medical AG startet Zulassungprozess für PulmoPlas® beim BfArM

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Markteinführung

23.09.2025 / 11:08 CET/CEST

Viromed Medical AG startet Zulassungprozess für PulmoPlas® beim BfArM

Rellingen, 23. September 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat den offiziellen Zulassungsprozess für ihr neues Produkt PulmoPlas® beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eingeleitet. Mit diesem Schritt stellt das Unternehmen die Weichen für eine zukünftige breite Anwendung der neuartigen Therapie.

PulmoPlas® ist ein innovatives Medizinprodukt auf Basis der Kaltplasmatechnologie zur Behandlung schwerer Atemwegserkrankungen. Es soll insbesondere beatmungsassoziierte Infektionen („ventilator-associated pneumonia“; VAP) wirksam bekämpfen und Patientinnen und Patienten so eine dringend benötigte neue Behandlungsoption eröffnen.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit PulmoPlas® haben wir ein Produkt entwickelt, das das Potenzial hat, eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit – die Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen – entscheidend zu beeinflussen. Der nun gestartete Zulassungsprozess ist daher nicht nur ein Meilenstein für Viromed, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf gegen multiresistente Erreger.“

Der Zulassungsprozess des BfArM ist ein mehrstufiges Verfahren, das Viromed gemeinsam mit ausgewiesenen wissenschaftlichen Partnern vorbereitet. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) begleiten Viromed dabei mit ihrer wissenschaftlichen Expertise.

Parallel zur regulären Zulassung wird Viromed eine Sonderzulassung beantragen, um die Verfügbarkeit von PulmoPlas® so früh wie möglich sicherzustellen.

Dem Start des Zulassungsprozesses war eine große Studie zur Behandlung der ventilatorassoziierten Pneumonie (VAP) mit PulmoPlas® bei Intensivpatienten vorangegangen; eine Ex- und In-vivo-Studie wurde bereits initiiert.

Weitere Informationen zu PulmoPlas® finden Sie unter www.viromed.de/pulmoplas.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de



