Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2025

onvista · Uhr
Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AAR CorpBericht 1. Quartal 2026
AutozoneBericht Geschäftsjahr 2025
bet-at-home.comBericht 2. Quartal 2025
CarbiosBericht 2. Quartal 2025
DiaceuticsBericht 2. Quartal 2025
KingfisherBericht 2. Quartal 2026
Micron TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
Octopus Renewables InfrastructureBericht 2. Quartal 2025
Raspberry PiBericht 2. Quartal 2025
Red Cat HoldingsBericht 1. Quartal 2026
Smiths GroupBericht Geschäftsjahr 2025
WA1 RESOURCES LIMITEDBericht Geschäftsjahr 2025
Worthington IndustriesBericht 1. Quartal 2026
Xlife SciencesBericht 2. Quartal 2025
ZEUS NORTH AMER.MINING C.Bericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

