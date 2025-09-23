Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2025

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AAR Corp
|Bericht 1. Quartal 2026
|Autozone
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|bet-at-home.com
|Bericht 2. Quartal 2025
|Carbios
|Bericht 2. Quartal 2025
|Diaceutics
|Bericht 2. Quartal 2025
|Kingfisher
|Bericht 2. Quartal 2026
|Micron Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Octopus Renewables Infrastructure
|Bericht 2. Quartal 2025
|Raspberry Pi
|Bericht 2. Quartal 2025
|Red Cat Holdings
|Bericht 1. Quartal 2026
|Smiths Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|WA1 RESOURCES LIMITED
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Worthington Industries
|Bericht 1. Quartal 2026
|Xlife Sciences
|Bericht 2. Quartal 2025
|ZEUS NORTH AMER.MINING C.
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.09.202519. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista