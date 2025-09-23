TUI mit stabilen Buchungen auf Kurs zu Jahreszielen

Frankfurt (Reuters) - Der Reisekonzern TUI bestätigt nach stabilen Buchungen und höheren Preisen seine im August angehobene Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr.

Der Buchungsstand sei im Sommer auf dem gleichen Niveau wie zu Beginn der Saison geblieben, teilte TUI am Dienstag kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2025 mit. Bei 14,1 Millionen Kunden in der Sommersaison lagen die Buchungen für Pauschalreisen zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dabei verzeichnete TUI in Deutschland einen Rückgang um fünf Prozent, während die Buchungen auf dem zweiten Kernmarkt Großbritannien um ein Prozent zulegten. Das spiegele eine stabile Nachfrage trotz eines herausfordernden Marktumfelds wider, hieß es. Die Preise steigen durchschnittlich zugleich um drei Prozent.

Trotz der verhaltenen Entwicklung bekräftigte der MDax-Konzern die Jahresprognose eines Umsatzanstiegs am unteren Ende der Spanne von fünf bis zehn Prozent (Vorjahr: 23,2 Milliarden Euro). Das bereinigte Ebit (Vorjahr: 1,3 Milliarden Euro) soll mit neun bis elf Prozent stärker wachsen. Die Nettoverschuldung soll sich leicht verbessern.

Für die Wintersaison, bei TUI das erste Halbjahr des von Oktober bis September laufenden Geschäftsjahres, liegen die Buchungen ein Prozent über dem Vorjahresniveau. TUI hat die Hotelkapazitäten um fünf Prozent gesteigert. Die Tagesrate der Hotels klettert weiter um sechs Prozent für das erste Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres. Im zu Ende gehenden Quartal legte sie um sieben Prozent zu. Auch bei Kreuzfahrten weitet der Reiseriese das Angebot aus, nachdem im März ein neues Schiff hinzugekommen ist und die Flotte jetzt 18 Kreuzfahrtkolosse zählt, die alle eingesetzt werden.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)