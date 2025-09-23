Werbung ausblenden

WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September 2025

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(In der Überschrift wurde das Datum aktualisiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch 

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
13:00 USA: Hypothekenanträge
16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Oktober2025gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden