AKTIE IM FOKUS: SFC Energy vorbörslich gefragt - Brennstoffzellen-Folgeaufträge

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch vorbörslich von weiteren Bestellungen beim Brennstoffzellen-Anbieter profitiert. Der Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 2,0 Prozent auf 17,48 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.

Damit nähert er sich dem höchsten Stand seit 1. August, als die Papiere nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Unternehmens in der Spitze um fast ein Drittel abgestürzt waren.

SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es./edh/stk

SFC Energy

