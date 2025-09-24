

thyssenkrupp nucera stellt neues 360°-Lebenszyklus-Service-Portfolio für Chlor-Alkali-Anlagen vor

Kombination von Fachwissen, digitalen Tools und weltweiten Support für die Verbesserung der Leistung und der Sicherheit von Elektrolyse-Anlagen

Das innovative Service-Portfolio unterstützt Betreiber in jeder Phase des Anlagenzyklus – für einen langfristig reibungslosen Betrieb

Automatische Datensynchronisation von Montage- und Betriebsdaten für eine optimale Planung von Wartungsarbeiten

Dortmund, 24. September 2025 – thyssenkrupp nucera hat auf seinem hochkarätigen Chlor-Symposium in Köln erstmals sein neues 360°-Lifecycle-Service-Portfolio für Chlor-Alkali-Anlagen vorgestellt. Das innovative Angebot richtet sich an die aktuellen Bedürfnisse der Kunden und begleitet sie über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlage. Dazu hat der Elektrolyse-Spezialist ein modulares Service-Portfolio entwickelt, das technisches Know-how, digitale Lösungen und weltweiten Support integriert, um Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit zu steigern.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, die mit ihnen mitwachsen. Bei diesem Portfolio geht es nicht nur um Wartung, sondern um das Ermöglichen langfristiger operativer Exzellenz“, sagt Dr. Dominik Bergs, Leiter Service-Produkte bei thyssenkrupp nucera. Das 360°-Lebenszyklus-Service-Portfolio basiert auf den neu definierten fünf strategischen Service-Clustern Sustain – Experten kümmern sich um Wartung und Ersatzteile, Staff – Experten helfen vor Ort oder Remote, Revamp – Maßgeschneiderte Modernisierungslösungen, Upgrade – Implementierung der neuesten Elektrolyse-Zellgeneration, Digital – Daten schaffen mehr Transparenz und unterstützen bessere Entscheidungen.

Das Portfolio bietet spezialisierte Service-Produkte von thyssenkrupp nucera, die auf die spezifischen Betriebs- und Wartungsanforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehört das neu entwickelte Produkt „nucera EMS“ (Electrolyzer Maintenance Switch). Es macht Wartungsarbeiten sicherer und effizienter, indem es die Restspannung der Elektrolyseure reduziert und sich einfach in bestehende Abläufe einfügt.

Eine weitere wichtige Innovation ist das Service-Produkt „nucera administrator“. Das digitale Tool unterstützt den Kunden dabei, Wartungsarbeiten besser zu planen. Durch die automatische Datensynchronisation von Montage- und Betriebsdaten können Betreiber genau erkennen, wann Wartungsarbeiten am sinnvollsten sind. Der „nucera administrator“ wandelt Daten in konkrete Empfehlungen um und ermöglicht so einen Wechsel von reaktiver zu vorausschauender Wartung.

„Unser Ziel bei thyssenkrupp nucera ist es stets, Innovation und Exzellenz im Management von Elektrolyseuren voranzutreiben. Das neue 360°-Lebenszyklus-Service-Portfolio ist ein Beweis für unser Engagement und unsere Fähigkeit, unseren Kunden die besten Lösungen für ihre sich ändernden Herausforderungen zu bieten“, sagt Dr. Roland Beckmann, Executive Director Chlor-Alkali (CA) von thyssenkrupp nucera.

