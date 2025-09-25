Werbung ausblenden
Werbung von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Applied Materials: Starkes Quartalsergebnis, aber zurückhaltender Ausblick!

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:

Applied Materials: Starkes Quartalsergebnis, aber zurückhaltender Ausblick!


Applied Materials ist ein Schlüsselunternehmen in der Halbleiterindustrie. Am 14. August konnte der Konzern dies durch einen starken Quartalsbericht unter Beweis stellen. Da der Konzern mehrere Trends mit hohen Wachstumsraten adressiert, könnte künftig weiteres Wachstum gemeldet werden.

Rekordumsatz und robuste Margenentwicklung

Am 14. August wurde der Q3-Bericht in Kombination mit einem eher zurückhaltenden Ausblick präsentiert. Das Unternehmen meldete für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 7,30 Mrd. USD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte ebenfalls ein Rekordhoch von 2,48 USD, ein starkes Plus von 17 % im Jahresvergleich. Diese starken Zahlen spiegeln eine robuste Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens wider. Insbesondere das Segment Semiconductor Systems trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Das Segment Applied Global Services (AGS) konnte ebenfalls mit Wachstum überzeugen. Die positiven Entwicklungen wurden von einer anhaltend starken Nachfrage in Schlüsselbereichen wie KI-Chips und High-Performance Computing (HPC) angetrieben. Diese erfordern fortschrittliche Chipherstellungstechnologien, in denen Applied Materials führend ist. Auch die Profitabilität konnte dadurch gesteigert werden: Die non-GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 48,9 % und die operative Marge auf 30,7 %. Diese Ergebnisse zeigen die Fähigkeit des Konzerns, in einem dynamischen Marktumfeld Wachstum und Rentabilität zu erzielen.




 
 

Discount 175 2026/09: Basiswert Applied Materials

DU13VP
Quelle: DZ BANK: Geld 24.09. 13:22:14, Brief 24.09. 13:22:14
131,04 EUR 131,08 EUR 0,84% Basiswertkurs: 200,86 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 23.09.
Max Rendite 13,63% Discount in % 23,33%
Abstand zum Cap in % -12,87% Max Rendite in % p.a. 13,59% p.a.
Cap 175,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Applied Materials
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

S&P 500 und Dow Jones auf Allzeithoch
Dax winkt leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden23. Sept. · dpa-AFX
Dax winkt leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden
Aktien New York Ausblick
Wall Street könnte knapp neue Rekorde schaffen23. Sept. · dpa-AFX
Wall Street könnte knapp neue Rekorde schaffen
Aktien New York Ausblick
Wall Street in Rekordnähe mit leichtem Plus erwartet19. Sept. · dpa-AFX
Wall Street in Rekordnähe mit leichtem Plus erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden