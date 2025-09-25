Applied Materials: Starkes Quartalsergebnis, aber zurückhaltender Ausblick!

Rekordumsatz und robuste Margenentwicklung

Am 14. August wurde der Q3-Bericht in Kombination mit einem eher zurückhaltenden Ausblick präsentiert. Das Unternehmen meldete für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 7,30 Mrd. USD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte ebenfalls ein Rekordhoch von 2,48 USD, ein starkes Plus von 17 % im Jahresvergleich. Diese starken Zahlen spiegeln eine robuste Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens wider. Insbesondere das Segment Semiconductor Systems trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Das Segment Applied Global Services (AGS) konnte ebenfalls mit Wachstum überzeugen. Die positiven Entwicklungen wurden von einer anhaltend starken Nachfrage in Schlüsselbereichen wie KI-Chips und High-Performance Computing (HPC) angetrieben. Diese erfordern fortschrittliche Chipherstellungstechnologien, in denen Applied Materials führend ist. Auch die Profitabilität konnte dadurch gesteigert werden: Die non-GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 48,9 % und die operative Marge auf 30,7 %. Diese Ergebnisse zeigen die Fähigkeit des Konzerns, in einem dynamischen Marktumfeld Wachstum und Rentabilität zu erzielen.