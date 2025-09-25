Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.690 Punkte. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Ein solider Start fußt nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer durchwachsenen Eröffnung letztlich moderate Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,37 Prozent tiefer bei 46.121,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 6.637,97 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 24.503,57 Punkte nach unten. Bereits am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Kasse gemacht. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zudem bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Nikkei 225 gewann zuletzt 0,2 Prozent. In China kletterte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,9 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um rund 0,4 Prozent zu. Die Gewinnmitnahmen in den USA dämpften die Stimmung aber insgesamt.

DAX              		23.666,81		 0,24%		
XDAX            		23.701,75		 0,62%		
EuroSTOXX 50		  5.464,56		-0,14%		
Stoxx50        		  4.591,60		-0,18%		
														
DJIA             		46.121,28		-0,37%		
S&P 500        		  6.637,97		-0,29%		
NASDAQ 100  		24.503,57		-0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                       128,20                0,04%

DEVISEN:

Euro/USD       		           1,1749		 0,09%	
USD/Yen             		148,65		-0,16%		
Euro/Yen       		        174,65		-0,08%

BITCOIN:

Bitcoin		                111.906		-1,26%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                                  69,02             -0,29 USD
WTI                                    64,68             -0,31 USD

/jha/

