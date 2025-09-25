EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

fox e-mobility AG: Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont



25.09.2025 / 17:34 CET/CEST

Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine fundamentale Änderung der Unternehmensstrategie beschlossen.

Die fox e-mobility Gruppe vollzieht eine Abkehr von dem Ziel als alleiniger Hersteller die Serienproduktion der MIA 2.0 zu betreiben, was einen weiteren erheblichen Kapitalbedarf bis zum Start der Serienproduktion im mehrstelligen Million Bereich erfordert hätte. Durch die Änderung der Strategie werden die Risiken für die bestehenden Aktionäre, die an der nun laufenden Bezugsrecht-Kapitalerhöhung teilnehmen, erheblich reduziert. Das mit dem neuen Ingenieursteam in Entwicklung befindliche Gesamtfahrzeugkonzept MIA 2.0 soll gewinnbringend vermarktet werden und so schneller einen dividendenfähigen Gewinn erreichen zu können.

Ab sofort wird für die MIA 2.0 eine Lizenzproduktion oder Koproduktion durch bzw. mit einem großen Automobilhersteller angestrebt, bei der fox e-mobility AG die Rolle des Finanz- und Entwicklungspartners einnimmt.

Weitere Informationen dazu sind den Pressemeldungen und Präsentationen auf der Webseite der Gesellschaft zu entnehmen.

