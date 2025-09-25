EQS-DD: learnd SE: Herr Gisbert Rühl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.09.2025 / 11:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Herr Vorname: Gisbert Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

learnd SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,98 EUR 298 EUR 2,98 EUR 298 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,9800 EUR 596,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT MIC: XFRA

Sprache: Deutsch Unternehmen: learnd SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxemburg Luxemburg Internet: https://learnd.co.uk/

