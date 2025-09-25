Grüne sehen wegen Bahn-Personalchaos Verkehrsminister Schnieder beschädigt

Berlin (Reuters) - Die Grünen sehen durch das Personalchaos bei der Deutschen Bahn Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) beschädigt.

"Es ist nicht nur ein Kandidat gescheitert. Gescheitert ist auch ein Minister, der ein erschreckendes Ausmaß an Kommunikationsunfähigkeit an den Tag gelegt hat", sagte der Bahn-Experte der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, am Donnerstag. Zuvor hatte der von Schnieder für die Spitze der Bahn-Infrastruktursparte vorgesehene Top-Manager Dirk Rompf seinen Rückzug erklärt. Gegen ihn hatte sich Widerstand in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie in der SPD formiert. Schnieder hatte ihn erst am Montag der Öffentlichkeit präsentiert. Er sollte das marode Schienennetz der Bahn sanieren.

Gastel sagte, der Aufsichtsrat habe bei der Bahn über Personalien zu entscheiden und nicht der Minister. "Der Unwille, andere in Entscheidungsprozesse einzubinden, lässt eine schwache Durchsetzungsfähigkeit des Ministers auch bei anderen Projekten erahnen. In der Deutschen Bahn wurde völlig unnötig Verunsicherung und Unruhe ausgelöst."

