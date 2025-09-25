Huawei und Zhongshan starten ein globales Vorzeigeprojekt für ein intelligentes Gesundheitswesen



SHANGHAI, CHINA - Media OutReach Newswire - 25. September 2025 - Während der HUAWEI CONNECT 2025 haben Huawei und die Universitätsklinik Zhongshan Hospital, Fudan University („Zhongshan Hospital") offiziell ein globales Vorzeigeprojekt für ein intelligentes Gesundheitswesen (Healthcare Intelligence) gestartet.





Start des globalen Vorzeigeprojekts im Zhongshan Hospital für ein intelligentes Gesundheitswesen

Shi Yinghong, Vizepräsident von Zhongshan Hospital, Sean Zhou, Co-CEO von United Imaging Intelligence und Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor, nahmen gemeinsam am Start des globalen Vorzeigeprojekts teil.

Eine Redensart besagt: „Um seine Arbeit gut durchführen zu können, muss man zuerst seine Werkzeuge schärfen." Um ein intelligentes Krankenhaus zu schaffen, das den höchsten Standards und Erwartungen der Patienten entspricht, hat sich das Zhongshan Hospital mit Huawei zusammengetan, um gemeinsam ein neues Ökosystem für Gesundheitsdienste zu entwickeln, das sich auf eine integrierte intelligente Grundlage und szenariobasierte Lösungen konzentriert.

Auf der Szenarioseite hat Zhongshan Hospital unter Einsatz der von Huawei gemeinsam mit Partnern entwickelten Innovationen, einschließlich intelligenter Krankenhaus-Campus und intelligenter Medizintechnik, schrittweise acht Kern- und 24 erweiterte Szenarien im intelligenten Gesundheitswesen umgesetzt. Dies ermöglicht intelligente Operationen in einem Hauptcampus und neun Außenstellen, sowie koordinierte Aktivitäten bei der Medizintechnik und -forschung, um wissenschaftliche Innovationen in über 40 Therapiebereichen zu unterstützen. So unterstützt KI beispielsweise die Ärzte in der Radiologieabteilung durch Bildbeschriftung, Analyse sowie bei der Erstellung von Berichten, was die diagnostische Effizienz um 50 % steigert.

In ihren Anmerkungen betonte Gu Jianying, die Parteisekretärin des Zhongshan Hospitals, dass das Krankenhaus durch die Unterstützung mit hochmodernen Technologien wie fortschrittlicher Datenverarbeitung, -speicherung und umfangreiche KI-Modellen weiterhin die Präsentation und Verbreitung innovativer Medizintechnologien im Gesundheitswesen vorantreiben wird.

Sean Zhou, Co-CEO von United Imaging Intelligence, kommentierte, dass unter Nutzung der Basis des uAI NEXUS-Modells des Unternehmens schon sechs spezialisierte Gesundheits-Agenten im Zhongshan Hospital im Einsatz sind. Dazu gehören unter anderem Agenten für Radiologie, chirurgische Verfahren sowie Qualitätskontrolle. Gemeinsam helfen sie dem Krankenhaus dabei, angemessene, hochwertige und effiziente Gesundheitsdienstleistungen zu erbringen.

Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und CEO des Geschäftsbereichs Globaler Öffentlicher Sektor, erklärte, dass für das Gesundheitswesen mit der Unterstützung der KI bald eine neue Ära von intelligenten und personalisierten Erfahrungen beginnt. Huawei bleibt weiterhin dem Ziel verpflichtet, grundlegende Technologien voranzubringen und kontinuierlich Innovationen durch szenariobasierte Lösungen zu entwickeln. Durch diese Aktivitäten unterstützt Huawei das Zhongshan Hospital dabei, ein weltweit führendes Modell für eine intelligente Gesundheitsversorgung aufzubauen und Chinas bahnbrechende Innovationen im Gesundheitswesen auf internationaler Bühne zu präsentieren.

