Trading-Chance L3Harris: Kurs-Rakete!

Als Anleger hat man die Möglichkeit, an den Trends und Entwicklungen der jeweiligen Zeit zu partizipieren. So lassen sich übrigens auch Teuerungen abfedern und ein entspannterer Umgang mit Inflation pflegen. L3Harris ist in den Bereichen tätig, die leider Gottes in unserer gegenwärtigen Zeit akut gefragt sind. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Unternehmen vor.

Was macht L3Harris Technologies?

L3Harris Technologies ist in den Branchen Aerospace and Defense tätig. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Kommunikation, Elektronik und Raumfahrttechnik für militärische, Regierungs- und kommerzielle Kunden weltweit. Der Bereich Integrated Mission Systems bietet Lösungen für maritime, luftgestützte und raumgestützte Systeme, einschließlich ISR-Technologie (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Darüber hinaus umfasst das Portfolio von L3Harris Technologies den Bereich Space and Airborne Systems, der sich auf Weltraum- und Luftfahrzeuge, einschließlich Satellitenkommunikation, konzentriert. Der Sektor Communication Systems befasst sich mit sicherer Kommunikation und Verschlüsselungstechnologien, sowohl für die Boden- als auch für die Satellitenkommunikation. Der Sektor Aviation Systems deckt sowohl kommerzielle als auch militärische Avionik sowie Flugsimulationstrainingsgeräte ab. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Cybersecurity tätig und bietet Software- und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, die Netzwerke und Systeme seiner Kunden zu schützen. L3Harris Technologies stellt nicht nur Produkte und Systeme bereit, sondern ergänzt diese auch durch umfangreiche Dienstleistungen, die von Systemintegration über Wartung bis hin zu Training und Support reichen.

Chart: Dynamischer Aufwärtstrend

Seit der großen Finanzkrise, die 2009 beendet war, kennt die Aktie schier nur eine Richtung: aufwärts! Die Krisen der vergangenen Jahre warfen den Kurs zwar einige Male ganz kurz zurück, doch die Aktie erholte sich jeweils postwendend. Die obere Trendbegrenzungslinie des Aufwärtstrends verläuft derzeit bei 290 US-Dollar. Ihr gegenüber steht die untere Kanalbegrenzung bei 185 Dollar. Horizontale Unterstützungen lassen sich für 142, 160 und 193 Dollar ausmachen, ein horizontaler Widerstand für 280 US-Dollar. Aus den jüngsten beiden Korrekturschüben ergeben sich per Trenddifferenzmethode Etappenziele bei 370 und später 400 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennziffern unter der Lupe

Ein dynamisches Gewinnwachstum von 3,12 Dollar je Aktie in 2015 auf 8,96 Dollar heute ist ein sehr positiver Faktor bei diesem Titel. Den operativen Cashflow steigerte man im gleichen Zeitraum von 8 auf 13,35 Dollar je Anteilsschein. Mit einer Netto-Marge von 7,94 Prozent ist L3Harris weit weg von den Margen-Giganten, was jedoch auch in dieser Branche kaum möglich wäre. An der Börse ist man mit einem Kurd-/Gewinn-Verhältnis von 23,7 etwas teurer, als im langfristigen Durchschnitt bewertet. Dieser liegt bei 17,9.

Vergleichen wir die Zahlen und Kennziffern mit jenen der unmittelbaren Konkurrenz, so hebt sich L3Harris positiv ab. Lockheed Martin beispielsweise hat eine Netto-Marge von 5,85% und verzeichnete zwischen 2015 und heute lediglich eine Ergebnisverbesserung von etwa 60%. L3Harris legte beim Gewinn je Aktie (siehe oben) 187 Prozent zu! Ein Konkurrent kann die tollen Kennziffern der Aktie noch übertrumpfen. Diesen stellen wir Ihnen im morgigen Artikel vor.

Fazit:

Wir gehen davon aus, dass L3Harris den Sprung hin zum Dividenden-Aristokraten schaffen wird. Das Unternehmen entwickelt sich prächtig und der Ausblick ist angesichts der Sicherheitslage in der Welt (leider) auch absolut positiv. Eine Trendfortschreibung mit Fernziel 400 Dollar ist aus unserer Sicht wahrscheinlich. Um daran partizipieren zu können, haben wir ein passendes Hebelprodukt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend gerne vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L3Harris

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 199,325 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 286 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,0. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ2ZB8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 280/85 Dollar

Unterstützungen: 142, 160 und 193 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L3Harris

Basiswert L3Harris WKN PJ2ZB8 ISIN DE000PJ2ZB83 Basispreis 199,325 USD K.O.-Schwelle 199,325 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,0 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

