TX Group startet Aktienrückkaufprogramm

EQS Group · Uhr
TX Group / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
25.09.2025 / 07:00 CET/CEST

TX Group startet morgen Freitag, 26. September 2025, das vor Monatsfrist angekündigte Aktienrückkaufprogramm.

Das am 26. August 2025 in der Medienmitteilung zu den TX Group Halbjahresresultaten angekündigte Aktienrückkaufprogramm startet am Freitag, 26. September 2025. Damit beabsichtigt die TX Group, über längstens drei Jahre eigene Aktien im Umfang von bis zu 6.25% des ausstehenden Aktienkapitals zurückzukaufen. Dies entspricht einem Rückkaufvolumen von maximal 662’500 Namenaktien.

Ziel des Rückkaufs ist eine effiziente Kapitalverwendung bzw. Mittelrückführung an die Aktionärinnen und Aktionäre. Der Aktienrückkauf zum Marktpreis wird auf einer zweiten Handelslinie zwecks Vernichtung der Aktien durchgeführt. Die zurückgekauften Aktien sollen mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Die TX Group hat die Zürcher Kantonalbank mit der Transaktion beauftragt.

Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf unserer Webseite einsehbar.

Kontakt
Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, +41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group
Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.
www.tx.group

