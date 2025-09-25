TX Group / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

TX Group startet Aktienrückkaufprogramm



25.09.2025 / 07:00 CET/CEST





TX Group startet morgen Freitag, 26. September 2025, das vor Monatsfrist angekündigte Aktienrückkaufprogramm.



Das am 26. August 2025 in der Medienmitteilung zu den TX Group Halbjahresresultaten angekündigte Aktienrückkaufprogramm startet am Freitag, 26. September 2025. Damit beabsichtigt die TX Group, über längstens drei Jahre eigene Aktien im Umfang von bis zu 6.25% des ausstehenden Aktienkapitals zurückzukaufen. Dies entspricht einem Rückkaufvolumen von maximal 662’500 Namenaktien.



Ziel des Rückkaufs ist eine effiziente Kapitalverwendung bzw. Mittelrückführung an die Aktionärinnen und Aktionäre. Der Aktienrückkauf zum Marktpreis wird auf einer zweiten Handelslinie zwecks Vernichtung der Aktien durchgeführt. Die zurückgekauften Aktien sollen mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Die TX Group hat die Zürcher Kantonalbank mit der Transaktion beauftragt.



Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf unserer Webseite einsehbar.

Kontakt

Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, +41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: TX Group Werdstrasse 21 8021 Zürich Schweiz Internet: www.tx.group ISIN: CH0011178255 Valorennummer: 1117825 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2203530

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203530 25.09.2025 CET/CEST