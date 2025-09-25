Zeitung: Bosch streicht fünfstellige Zahl an Stellen

Frankfurt (Reuters) - Der weltweit größte Autozulieferer Bosch will nach einem Medienbericht eine fünfstellige Zahl von Arbeitsplätzen in der Kernsparte Mobility abbauen.

Das berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag mit Verweis auf Branchenkreise. Das Unternehmen lud am Morgen kurzfristig zu einer Pressekonferenz am Nachmittag über "Maßnahmen im Unternehmensbereich Mobility" mit Personalvorstand Stefan Grosch ein. Vor Kurzem hatte Bosch erklärt, im Zuliefergeschäft bis 2030 die jährlichen Kosten um 2,5 Milliarden Euro senken zu wollen. Weiteren Personalabbau schloss das Management schon länger nicht aus.

