ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista