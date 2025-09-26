Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Evonik
JP Morgan

Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach untengestern, 15:05 Uhr · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
