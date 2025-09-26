ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
