Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 2500 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden