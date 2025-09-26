EQS-News: Diginex gibt Update zur Akquisitionsstrategie bekannt

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Ankauf

LONDON, 26. September 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen, gibt ein Update zu seiner Akquisitionsstrategie bekannt.



Matter DK ApS („Matter”)

Am 18. August 2025 unterzeichnete Diginex eine Vereinbarung über die vollständige Übernahme von Matter, einem innovativen ESG-Datenunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten und Analyselösungen für die Investmentbranche konzentriert und Finanzinstituten hilft, die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei Investitionen besser zu verstehen und zu kommunizieren. Matter hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark, und zählt eine Tochtergesellschaft der NASDAQ zu seinen wichtigsten strategischen Investoren. Der Wert des Eigenkapitals von Matter beläuft sich auf 13 Mio. USD, die durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien im Wert von 83,77 USD pro Stammaktie bezahlt werden, die einer Sperrfrist von 18 Monaten unterliegen. Im Rahmen der Transaktion werden der Geschäftsleitung von Matter zusätzliche Diginex-Stammaktien im Wert von 2,5 Mio. USD, ebenfalls zum Preis von 83,77 USD pro Stammaktie, gewährt. Diese Aktien werden zu gleichen Teilen innerhalb eines Zeitraums von 12 und 24 Monaten übertragen. Die Transaktion soll innerhalb der nächsten 30 Tage abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.



Die Anzahl der Diginex-Stammaktien wird entsprechend angepasst, um den Aktiensplit im Verhältnis 8:1 zu berücksichtigen. Dieser wurde am 8. September 2025 als Bonusaktien ausgezahlt. Für die Übernahme von Matter wird Diginex einen Gesamtbetrag von 1.241.496 Stammaktien an die Verkäufer von Matter ausgeben, wobei 85 % der Stammaktien bei Abschluss und 15 % der Stammaktien 12 Monate nach Abschluss ausgegeben werden. Außerdem werden bis zu 238.752 Stammaktien an die Geschäftsleitung von Matter ausgegeben.



Gemäß einer schriftlichen Vereinbarung hat Diginex Matter einen Vorschuss von 500.000 Euro zur Finanzierung des Working-Capital-Bedarfs gewährt. Der Vorschuss wird mit 5 % p.a. verzinst und ist 60 Tage nach der Mitteilung von Diginex an Matter, dass die Übernahme nicht stattfinden wird, rückzahlbar. Der Vorschuss wird nach der Akquisition als konzerninternes Darlehen behandelt.



Resulticks Group Companies Pte Limited („Resulticks”)

Am 5. Juni 2025 gab Diginex die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“; MOU) über den Erwerb von Resulticks gegen Barzahlung und Aktien bekannt. Resulticks, mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien, Singapur und dem Nahen Osten, ist bekannt für seine Omnichannel-Plattform zur Kundenbindung. Die Plattform nutzt KI und Big-Data-Analysen, um personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten und ermöglicht Unternehmen nahtlose Interaktionen über digitale und physische Kontaktpunkte hinweg.



Die Absichtserklärung bewertet Resulticks mit 2 Mrd. USD, die in drei Tranchen gezahlt werden sollen:

(1) 1,4 Mrd. USD in Diginex-Stammaktien, die mit 72 USD pro Aktie bewertet werden, einer Sperrfrist von zwölf bis 18 Monaten unterliegen und bei Abschluss der Transaktion ausgegeben werden;

(2) 100 Mio. USD in bar, zahlbar innerhalb von 90 Werktagen nach Abschluss der Transaktion; und

(3) eine Earn-out-Zahlung von bis zu 500 Mio. USD, zahlbar in Diginex-Stammaktien im Wert von 72 USD pro Aktie und ausgezahlt in drei unabhängigen Tranchen, sofern Resulticks mindestens 75 % der unten aufgeführten geprüften EBITDA-Schwellenwerte erreicht:

Earn-out-Betrag Zeitraum EBITDA-Schwellenwert* a. $166.666.666 FY2026 $100.000.000 b. $166.666.667 FY2027 $200.000.000 c. $166.666.667 FY2028 $325.000.000

* Resulticks soll einen anteiligen Earn-out-Betrag erhalten, sofern Resulticks zwischen 75 % und 100 % des EBITDA-Schwellenwerts erreicht.



Im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung vom 24. Juli 2025 (die „Vereinbarung vom 24. Juli“) haben sich beide Parteien unter anderem darauf geeinigt, die Frist für die Due-Diligence-Prüfung gemäß der geänderten Absichtserklärung vom 31. August 2025 auf den 31. Oktober 2025 zu verlängern mit dem Ziel, den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung zu erleichtern. Die Ausarbeitung und Verhandlung der endgültigen Transaktionsvereinbarung sind im Gange, um die Transaktion vor Ende des Kalenderjahres 2025 abzuschließen.



Die Anzahl der Diginex-Stammaktien, die mit dieser Transaktion verbunden sind, wird angepasst, um den Aktiensplit im Verhältnis 8:1 zu berücksichtigen, der am 8. September 2025 als Bonusaktien ausgezahlt wird.



Gemäß einer schriftlichen Vereinbarung hat Diginex zugestimmt, Resulticks bis zu 11 Mio. USD im Voraus zu zahlen. Bis heute hat Diginex Resulticks im Rahmen der Vereinbarung 8 Mio. USD bereitgestellt und geht nicht davon aus, Resulticks weitere Mittel im Rahmen der Vereinbarung vorzustrecken. Gemäß der Vereinbarung vom 24. Juli ist der von Diginex an Resulticks geleistete Vorschuss in Höhe von 8 Mio. USD am 30. September 2025 oder zu einem späteren, von beiden Parteien vereinbarten Zeitpunkt rückzahlbar.



IDRRA Cyber Security Ltd („Findings“)

Am 12. August 2025 unterzeichnete Diginex eine nicht bindende Absichtserklärung zum Erwerb von 100 % der Kapitalanteile von Findings. Findings bietet innovative, branchenführende Lösungen für die Überwachung von Lieferkettenrisiken und die Automatisierung von Lieferantenrisiken in den Bereichen Cybersicherheit und Nachhaltigkeitsvorschriften.



Gemäß den in der Absichtserklärung festgelegten Bedingungen wird Diginex Findings für einen Gesamtbetrag von bis zu 305 Mio. USD erwerben, der sich aus 270 Mio. USD in Diginex-Stammaktien und bis zu 35 Mio. USD in bar zusammensetzt, wovon 20 Mio. USD einer Earn-out-Klausel unterliegen, sofern bestimmte finanzielle Ziele erreicht werden. Die Aktienvergütung wird auf der Grundlage des VWAP („Volume Weighted Average Price“) der Diginex-Stammaktien der letzten 60 Geschäftstage zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Absichtserklärung bewertet. Die Aktien unterliegen den üblichen Sperrfristen von neun bis 18 Monaten für die Aktionäre von Findings. Bis zu 15 Mio. USD werden bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt, der Restbetrag wird in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 gezahlt und hängt von bestimmten Leistungskennzahlen ab.



Diginex befindet sich in der Anfangsphase einer Due-Diligence-Prüfung von Findings und strebt an, die Transaktion in Abhängigkeit von den Ergebnissen vor Ende des Kalenderjahres 2025 abschließen.



Die Anzahl der mit dieser Transaktion verbundenen Diginex-Stammaktien wird angepasst, um den am 8. September 2025 als Bonusaktien ausgezahlten Aktiensplit im Verhältnis 8:1 zu berücksichtigen.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.





Über Matter

Matter ist ein innovatives Unternehmen für ESG-Daten, das Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele mit verwertbaren Erkenntnissen unterstützt. Durch fortschrittliche Analysen und Berichte ermöglicht Matter Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu positiven ökologischen und sozialen Ergebnissen führen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.thisismatter.com.





Über Resulticks

Resulticks ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Omnichannel-Kundenbindungs- und Datenmanagementlösungen. Seine Plattform ermöglicht es Unternehmen, durch Echtzeit-Datenanalysen und Automatisierung personalisierte Erlebnisse zu liefern, und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Resulticks hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weitere Büros in Indien, Singapur und Dubai.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Resulticks-Website: https://www.resulticks.com/resulticks-story.html





Über Findings

Findings, firmierend als IDRRA Cyber Security Ltd, bietet eine Plattform zur Überwachung von Lieferkettenrisiken als Dienstleistung an. Das Unternehmen bietet Lösungen für hochgradig gesicherte Cybersecurity und Resilienz in der Lieferkette, automatisierte Cloud-Audits, kontinuierliche Überwachung, Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen und Offenlegung von Lieferantenverstößen für Unternehmen unterschiedlicher Größe sowie sicheren Datenaustausch über seine KI-gestützte SaaS-Plattform und kategorieführende Produkte, die es Unternehmen ermöglichen, vertrauensvolle, risikobezogene strategische Entscheidungen zu treffen und die Compliance im schnell wachsenden globalen regulatorischen Ökosystem der Lieferkette aufrechtzuerhalten, wie z. B. CMMC, DORA, CII, NIS2 und andere, die darauf abzielen, die aufkommenden Bedrohungen und Angriffsvektoren zu schützen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://findings.co/





Zukunftgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com

IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Phone: +49 40 609186-0

Email: diginex@kirchhoff.de

IR-Kontakt – USA

Jackson Lin Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global

