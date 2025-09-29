Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 29.09.2025
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 29. September 2025, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aurelius
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Brookfield
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Canadian National Railway
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|GE Aerospace (General Electric)
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Gilead Sciences
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Goldman Sachs
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Itochu
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Meta Platforms (ehem. Facebook)
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Mitsui & Co.
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Newmont
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Nintendo
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|SoftBank Group
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Sony
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Teradyne
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Toyota
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.202526. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista