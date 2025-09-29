EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG:

Werbung ausblenden

pferdewetten.de AG:


Schlagwort(e): Personalie
pferdewetten.de AG:

29.09.2025
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Dr. Andreas Bonhoff übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Düsseldorf, 29. September 2025 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Herrn Dr. Andreas Bonhoff zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Herr Markus A. Knoss den Vorsitz niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat besteht nun aus den Herren Dr. Andreas Bonhoff, Markus A. Knoss, Lars-Wilhelm Baumgarten und Sergey Lychak.

Mit Herrn Dr. Andreas Bonhoff (Jahrgang 1966) übernimmt ein renommierter Restrukturierungsexperte den Aufsichtsratsvorsitz.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

Ende der Insiderinformation

Pferdewetten.de

