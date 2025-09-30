EQS-News: BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 2,65 Millionen Token übersteigt und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 11,6 Milliarden Dollar beträgt

EQS-News: BitMine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 2,65 Millionen Token übersteigt und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 11,6 Milliarden Dollar beträgt



30.09.2025 / 20:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BitMine besitzt nun mehr als 2 % des ETH-Token-Angebots und nähert sich damit dem Ziel „Alchemy of 5 %"

BitMine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit der Erhöhung des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

BitMine Crypto + Cash Holdings + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,651 Millionen ETH-Token, unbelastetes Bargeld von 436 Millionen US-Dollar und andere Kryptobestände

BitMine ist die 26. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern

LAS VEGAS, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass BitMine Kryptowährungen + Bargeld + „Moonshots" im Wert von insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar hält.

Mit Stand vom 28. September um 19:00 Uhr ET besteht der Kryptobestand des Unternehmens aus 2.650.900 ETH zu 4,141 $ pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), 157 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und unbelastete Barmittel in Höhe von 436 Millionen US-Dollar.

BitMine Krypto-Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc (MSTR), die 639.835 BTC im Wert von 71 Milliarden US-Dollar hält. BitMine bleibt das größte ETH-Treasury weltweit.

„In den letzten Monaten des Jahres 2025 bleiben die beiden Supercycle-Anlagethemen KI und Krypto. Und beide erfordern neutrale öffentliche Blockchains. Natürlich bleibt Ethereum aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit und 100-prozentigen Uptime die erste Wahl. Diese beiden starken Makrozyklen werden sich über Jahrzehnte bezahlt machen. Da der ETH-Preis ein Abschlag auf die Zukunft ist, verheißt dies Gutes für den Token und ist der Grund, warum der primäre Vermögenswert von BitMine ETH ist," sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Wie wir in unserer Botschaft des Präsidenten im August erwähnt haben, kommt das Power Law großen ETH-Inhabern zugute, daher verfolgen wir die 'Alchemie der 5 %' der ETH."

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

„Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades der nächsten 10 bis 15 Jahre sein wird", so Lee weiter. „Der Einstieg der Wall Street und der KI in die Blockchain dürfte zu einer tiefgreifenden Transformation des heutigen Finanzsystems führen. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt."

BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von 2,6 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 26. September 2025) und rangiert damit auf Platz 26 in den USA, hinter Marvell Technology (Platz 25) und vor Visa (Platz 27) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).

„Wir bei BitMine sind führend unter unseren Mitbewerbern im Bereich Krypto-Treasury, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der wir den Krypto-NAV pro Aktie steigern, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität unserer Aktien", erklärte Lee.

Das Unternehmen hat kürzlich eine Unternehmenspräsentation veröffentlicht, die Sie hier finden können: https://bitminetech.io/investor-relations/

Die Botschaft des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte an unter: https://bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu BitMineBitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen liegt, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen erworben wurden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Regionen mit kostengünstiger Energie in Trinidad sowie in Pecos und Silverton, Texas.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, abrufbar. BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-gibt-bekannt-dass-der-eth-bestand-2-65-millionen-token-ubersteigt-und-der-gesamtbestand-an-kryptowahrungen-und-bargeld-11-6-milliarden-dollar-betragt-302571409.html

30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2206352 30.09.2025 CET/CEST