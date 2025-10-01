EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: TeamViewer SE Straße, Hausnr.: Bahnhofsplatz 2 PLZ: 73033 Ort: Göppingen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 3912000FZ0R0KEK9JS42

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 24.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,12 % 2,05 % 5,17 % 170000000 letzte Mitteilung 1,58 % 2,07 % 3,65 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2YN900 0 5306071 0 % 3,12 % Summe 5306071 3,12 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Nutzungsrecht an Aktien Jederzeit 2670083 1,57 % Recht auf Rückruf von verliehenen Aktien Jederzeit 405751 0,24 % Long Call Option 19/12/2025 410400 0,24 % Summe 3486234 2,05 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Europe) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Fund Management (Ireland) Ltd. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

29.09.2025

TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland

