EQS-AFR: issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://issuance.swiss/spirit_sery/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|issuance.swiss AG
|Untere Roostmatt 8
|CH-6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|https://issuance.swiss/
