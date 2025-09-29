Werbung ausblenden

EQS-AFR: issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: issuance.swiss AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://issuance.swiss/spirit_sery/

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:issuance.swiss AG
Untere Roostmatt 8
CH-6300 Zug
Schweiz
Internet:https://issuance.swiss/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2204442 29.09.2025 CET/CEST

