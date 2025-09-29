EQS-AFR: issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: issuance.swiss AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://issuance.swiss/spirit_sery/

Sprache: Deutsch Unternehmen: issuance.swiss AG Untere Roostmatt 8 CH-6300 Zug Schweiz Internet: https://issuance.swiss/

