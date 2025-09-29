Trading-Chance Microsoft: Margen-Monster!

Zur Erinnerung: Dividenden-Aristokraten sind Aktien, deren Unternehmen die Dividende mindestens 25 aufeinander folgende Jahre erhöht haben. Von dieser Gattung gibt es gerade einmal 152 weltweit. Das ist wenig, wenn man sich vor Augen führt, dass es über 60.000 an der Börse gelistete Unternehmen gibt.

Was macht Microsoft?

Microsoft ist eine der Aktien, die man eigentlich nicht vorstellen muss. Dennoch wollen wir deutlich machen, wie breit das Unternehmen aufgestellt ist und wieso es gerade in Zeiten von KI und Digitalisierung einer der großen Profiteure ist. Microsoft ist in einer Vielzahl von Geschäftsfeldern tätig. Jeder von uns kennt und nutzt das Operating System namens Windows, das in vielen Computern weltweit verwendet wird. Ein weiterer zentraler Bereich ist die Office Productivity Software, zu der Programme wie Word, Excel und PowerPoint gehören, die in Büro- und Bildungsumgebungen weit verbreitet sind. Neben Software bietet Microsoft auch Hardware an, einschließlich der Surface-Reihe von Laptops und Tablets sowie der Xbox-Spielekonsolen. Im Bereich der Cloud Computing Services ist Microsoft mit seiner Plattform Azure vertreten, die eine Vielzahl von Cloud-Diensten wie Speicher, Datenbanken und maschinelles Lernen bereitstellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Search Engine-Segment mit Bing tätig und bietet verschiedene Digital Services an, darunter auch soziale Netzwerke durch die Übernahme von LinkedIn. Microsoft betreibt auch den Microsoft Store, einen Online-Marktplatz für Software und Hardware

Chart: Megatrend in vollem Gange

Microsoft ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Börsenhistorie! Bei Kursen von 100, 200, 300 und 400 Dollar gab es immer wieder den Tenor: “die Aktie ist zu gut gelaufen, die muss jetzt fallen“. Eine völlige Fehlannahme, wie wir immer wieder sahen und auch heute erneut feststellen. Man muss verstehen, dass ein Unternehmen wie Microsoft (ähnlich wie auch IBM) sich immer wieder den Bedürfnissen und Trends der Zeit anpasst und durch die enorme Marktmacht für neue Produkte sofort eine gigantische Abnehmerzahl hat. Das Potenzial einer Aktie nach dem Chart und der empfundenen Höhe eines Trends zu bemessen ist alles andere als Zielführend. Fakt ist: die Microsoft-Aktie verdoppelt sich seit ihrem Börsengang in den 80er-Jahren immer wieder. Da man auch im KI-Bereich und für die Digitalisierung Top-Lösungen präsentiert, befindet sich der Aktienkurs auch jetzt wieder im Rallye-Modus. Technisch betrachtet sind wir aktuell an der Obergrenze des steilen Trendkanals (blau-gestrichelt). Eine Konsolidierung mit einem Rücksetzer an die 468er-Marke wäre völlig unproblematisch und sollte jederzeit einkalkuliert werden. Dort findet sich eine horizontale Unterstützungslinie, die sich für antizyklische Einstiege eignet. Wer prozyklisch einzusteigen gedenkt, kann seine Order knapp oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei 555,5 Dollar platzieren. Erst unterhalb von 349 Dollar wäre die Hausse der Aktie als beendet zu betrachten.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennziffern des Unternehmens

Der Gewinn je Aktie wurde seit 2015 von damals 1,48 auf heute 13,68 Dollar fast verzehnfacht! Der Operative Cashflow konnte im gleichen Zeitraum von 3,52 auf 18,25 US-Dollar je Anteilsschein verbessert werden. Bis 2028 soll der Gewinn auf 21,2 Dollar und der Operative Cashflow auf über 40 Dollar weiter ausgebaut werden. Gigantische Zahlen! Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Microsoft ist ein absolutes Margen-Monster mit einer Netto-Marge von 36,15 Prozent. Unseres Erachtens ist auch bei einem aktuellen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 34,2 noch enormes Potenzial für die nächsten Jahre. Trifft das Unternehmen nur halbwegs die Planzahlen, so würde das gerade einmal der langfristige Durchschnitts-Bewertung mit einem 25er-KGV entsprechen.

Fazit:

Wie immer wieder erläutert halten wir es bei unseren Aktien-Engagements so, dass wir regelmäßig in kleinen Portionen kaufen, so dass ein Cost-Average-Effekt ausgespielt werden kann, während die meisten anderen einmal kaufen und somit sehr von der Qualität des Timings abhängig sind. Das Ende vom Lied ist nicht selten ein überhasteter Ausstieg und ein späteres „bereuen“, wenn man feststellt, dass der Kurs sich langfristig stark in die ursprünglich erwartete Richtung entwickelt hat. Die Marktmacht, die Marktstellung, die gigantische Netto-Marge, ein unglaubliches Wachstum und ein KI-Trend, der noch in den Kinderschuhen steckt, lassen für uns langfristig weiter steigende Kurse bei dem amerikanischen Software-Giganten erwarten. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Microsoft

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 332,111 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 515 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,79. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PE0ZPV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 555 USD

Unterstützungen: 349 und 468 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN PE0ZPV ISIN DE000PE0ZPV7 Basispreis 332,111 USD K.O.-Schwelle 332,111 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,79 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

