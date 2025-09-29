EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
29.09.2025 / 12:19 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/HJFB/Halbjahres-Finanzbericht_2025.pdf
29.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
|Arnulfplatz 2
|9020 Klagenfurt
|Österreich
|Internet:
|www.kelag.at
|Ende der Mitteilung
2205170 29.09.2025 CET/CEST