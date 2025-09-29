Werbung ausblenden

EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.09.2025 / 12:19 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/HJFB/Halbjahres-Finanzbericht_2025.pdf

29.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
Arnulfplatz 2
9020 Klagenfurt
Österreich
Internet:www.kelag.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205170 29.09.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Rekordhohe Bewertung
Buffett-Indikator steigt auf gefährlich hohes Niveaugestern, 14:34 Uhr · onvista
Buffett-Indikator steigt auf gefährlich hohes Niveau
Dax Chartanalyse 29.09.2025
Dax überwindet wichtigen Widerstandheute, 11:03 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Vorbörse 29.09.2025
Börsen starten mit moderaten Gewinnen in die Wocheheute, 08:30 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden