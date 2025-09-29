EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



29.09.2025 / 12:19 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/HJFB/Halbjahres-Finanzbericht_2025.pdf

29.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft Arnulfplatz 2 9020 Klagenfurt Österreich Internet: www.kelag.at

