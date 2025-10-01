Märkte heute
CoreWeave, Pfizer & Nike: Mega-Deals, Pharma-Knaller, Turnaround-Hoffnung
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Auto1, Salzgitter, Hochtief, Opendoor, Capital One Financial, Allstate, Nvidia, Lithium Americas, Lockheed Martin, CoreWeave, Eli Lilly, Pfizer und Nike.
CoreWeave & Meta - Milliarden für KI
Ein neuer Mega-Deal mit Meta rückt CoreWeave ins Rampenlicht. Wie groß ist der KI-Schub wirklich?
Pfizer & TrumpRx - Pharma unter Druck
Pfizer sichert sich mit massiven Preisnachlässen und Investitionen eine Sonderrolle. Revolution oder Risiko?
Nike - Zahlen & Zölle
Starke Quartalszahlen, aber China und Zölle drücken. Kann der Turnaround trotzdem gelingen?
