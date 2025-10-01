Werbung ausblenden
Märkte heute

CoreWeave, Pfizer & Nike: Mega-Deals, Pharma-Knaller, Turnaround-Hoffnung

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Auto1, Salzgitter, Hochtief, Opendoor, Capital One Financial, Allstate, Nvidia, Lithium Americas, Lockheed Martin, CoreWeave, Eli Lilly, Pfizer und Nike.

CoreWeave & Meta - Milliarden für KI

Ein neuer Mega-Deal mit Meta rückt CoreWeave ins Rampenlicht. Wie groß ist der KI-Schub wirklich? 

Pfizer & TrumpRx - Pharma unter Druck

Pfizer sichert sich mit massiven Preisnachlässen und Investitionen eine Sonderrolle. Revolution oder Risiko? 

Nike - Zahlen & Zölle

Starke Quartalszahlen, aber China und Zölle drücken. Kann der Turnaround trotzdem gelingen?

Nvidia
Meta
Pfizer
Nike
Eli Lilly and Company
Hochtief
American Lithium
Lockheed Martin
CoreWeave
Salzgitter
Auto1
Capital One
Lithium Corp.
AMERICAN LITHIUM MIN.
Allstate
ALLSTATE CORP.

