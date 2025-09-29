EQS-DD: Shelly Group SE: Svetozar Gospodinov Iliev, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.09.2025 / 19:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Svetozar Gospodinov
|Nachname(n):
|Iliev
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Financial Officer (CFO)
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shelly Group SE
b) LEI
|8945007IDGKD0KZ4HD95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100003166
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|52,0000 EUR
|52.000,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|52,0000 EUR
|52.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.09.2025; UTC+3
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Bulgarische Börse
|MIC:
|XBUL
29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100968 29.09.2025 CET/CEST