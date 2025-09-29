EQS-News: SwitchBot bringt offiziell die SwitchBot Smart Videotürklingel auf den Markt

EQS-News: SwitchBot / Schlagwort(e): Produkteinführung

SwitchBot bringt offiziell die SwitchBot Smart Videotürklingel auf den Markt



29.09.2025

TOKIO, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, hat offiziell seine SwitchBot Smart Videotürklingel auf den Markt gebracht. Die SwitchBot Smart Videotürklingel wurde entwickelt, um den Zugang zum Haus sicherer, zugänglicher und vernetzter zu machen. Sie verfügt über eine Kameratürklingel, einen besonders großen Innenmonitor und eine verlängerte Akkulaufzeit. Dank ihrer nahtlosen Integration in das Smart Home übertrifft das Gerät die Erwartungen, die Familien an eine moderne Videotürklingel haben.

Ultra-großer Monitor für bessere Kommunikation

Die SwitchBot Smart Videotürklingel verfügt über einen 4,3 Zoll großen Monitor, der es Kindern, Senioren und Alleinlebenden erleichtert, mit Besuchern zu kommunizieren, ohne ein Smartphone zu benötigen. Das System unterstützt eine Drei-Wege-Gegensprechanlage über den Innenmonitor, die SwitchBot-App oder Echo Show-Geräte.

Dank des integrierten 100-dB-Klingelsignals und der Schnellantwortfunktion können Haushalte sofort und deutlich auf Besucher reagieren, was allen Familienmitgliedern Komfort und Sicherheit bietet.

Ultraklare Bilder mit KI-Sicherheit

Ausgestattet mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und einem 165°-Weitwinkelobjektiv sorgt die Kamera-Türklingel der SwitchBot Smart Videotürklingel für eine scharfe und zuverlässige Überwachung, selbst in dunklen Außenbereichen. Das Gerät verfügt außerdem über eine KI-gestützte Erkennung, die Bewegungen, Personen, Haustiere und Fahrzeuge identifizieren kann und Echtzeit-Benachrichtigungen an die App sendet.

Längere Batterielebensdauer und flexible Stromversorgungsoptionen

Angetrieben von einem Lithium-Akku mit einer hohen Kapazität von 5000 mAh hält die Türklingel dank der energiesparenden Wi-Fi-Relais-Technologie EcoPower von SwitchBot mit einer einzigen Ladung zwischen 6 und 19 Monaten (abhängig von den Nutzungsgewohnheiten). Darüber hinaus macht ein praktischer Typ-C-Anschluss das Aufladen der Türklingel so einfach wie das Aufladen eines Smartphones. Für Nutzer, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung wünschen, kann das Gerät auch über ein Solarpanel betrieben werden, sodass keine Angst vor einem leeren Akku besteht.

Lokale Speicherung und Datenschutz

Ein weiteres Highlight des Geräts ist, dass die SwitchBot Smart Videotürklingel lokale Sicherheit bietet. Der Monitor verfügt über einen integrierten Speicher von 4 GB, der über microSD auf bis zu 512 GB erweitert werden kann, ohne dass monatliche Abonnementgebühren anfallen.

Das Gerät unterstützt außerdem das RTSP-Protokoll und die Integration von Home Assistant (erfordert zusätzliche Einrichtung für die Home-Assistant-Integration), wodurch lokales Streaming ohne Abhängigkeit von Servern von Drittanbietern möglich ist und die Privatsphäre vollständig unter der Kontrolle des Benutzers bleibt.

Funktioniert ohne Internet und ist in wenigen Minuten installiert

Dank des EdgeLink-Systems von SwitchBot bleiben die Türklingel und der Monitor auch dann verbunden, wenn das WLAN zu Hause ausfällt, sodass Video-Chats mit Besuchern niemals unterbrochen werden. Gleichzeitig bietet das Gerät flexible Installationsmöglichkeiten für die Türklingel, darunter eine bohrfreie Klebehalterung oder eine Schraubbefestigung, und ist mit der Schutzklasse IP65 für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Integration in das SwitchBot-Ökosystem

Die SwitchBot Smart Videotürklingel lässt sich nahtlos in die breitere Smart-Home-Produktpalette von SwitchBot integrieren. Benutzer können Türen mit der SwitchBot NFC-Karte, der Wallet Finder-Karte oder dem Sicherheitsalarm entriegeln. Außerdem können sie als leichtes Matter-Gateway für SwitchBot Lock-Produkte fungieren und so ein müheloses Zutrittsmanagement gewährleisten, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Smart Videotürklingel ist über die offizielle SwitchBot-Website und die Amazon-Stores zu einem UVP von USD 149,99 / CAD 199,99 / GBP 159,99 / EUR 159,99 erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website. Folgen Sie SwitchBot auf X,Instagram, Facebook und YouTube.

