Der Dax hat am Montag nach einigem Auf und Ab unverändert geschlossen. Die Gewinne im Handelsverlauf bröckelten am späteren Nachmittag mit dem Start der US-Börsen ab. Jenseits des Atlantiks stehen die Regierungsgeschäfte nach wie vor weitgehend still.

Die Staatskrise in Frankreich brachte den deutschen Leitindex dagegen kaum aus der Spur. Allerdings wächst nach dem überraschenden Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu, der nur vier Wochen im Amt war, die Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Mit 24.378 Punkten ging der Dax prozentual unverändert aus dem Tag. Frühe Verluste hatte er rasch abgeschüttelt und war am Nachmittag bis knapp unter 24.500 Punkte gestiegen. Auch wenn er damit unter dem Tageshoch vom Freitag blieb: Das Börsenbarometer befindet sich auf einem hohen Niveau und das Rekordhoch aus dem Monat Juli bei 24.639 Punkten ist nach wie vor greifbar nahe. Angesichts des insgesamt starken Starts in den Monat Oktober glaubt so mancher Anleger, dass am deutschen Aktienmarkt eine Jahresendrally angelaufen sein könnte.

In Frankreich sieht es unterdessen trüb aus, denn beim hoch verschuldeten und politisch kriselnden Nachbarn wächst die Nervosität. Der französische Leitindex Cac 40 verlor zum Wochenauftakt 1,4 Prozent. Die Staatskrise bleibe aber auf Frankreich begrenzt und habe nur wenig Auswirkungen auf die übrigen Euro-Staaten, kommentierte Anleihe-Experte Peter Goves von MFS Investment Management.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen hierzulande sank am Montag um 0,19 Prozent auf 30.878 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,41 Prozent auf 5.628,72 Zähler ein.Außerhalb der Euroregion legte der SMI in Zürich leicht zu, während der FTSE 100 in London etwas nachgab. In den USA zeigte sich der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa moderat im Minus, während die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse dank fortgesetzter KI-Fantasie zulegte.

Redcare Pharmacy zieht nach starkem Quartal an

Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal verliehen den Aktien von Redcare Pharmacy kräftig Schub. Für den Kurs der Online-Apotheke ging es um gut 11,4 Prozent nach oben. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Papiere legten unter den stärksten Dax-Werten um circa 3,2 Prozent zu. Auch Munich Re zeigten sich sehr fest mit ebenfalls plus 2,6 Prozent sowie im MDax die Titel von Talanx mit plus 2,5 Prozent. Talanx hält am Rückversicherer Hannover Rück die Mehrheit der Anteile.

OpenAI pusht AMD mit Milliardenauftrag

Die Titel des Online-Brokers Flatexdegiro erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt fast 5,9 Prozent.

Zudem richteten sich die Blicke einmal mehr auf die Tech-Branche. Dass sich der ChatGPT-Betreiber OpenAI auch beim Chipkonzern AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren besorgt, kam am Markt gut an. Die Aktie stieg zuletzt um gut 27,1 Prozent.

So waren Aktien von Chipindustrieausrüstern und -zulieferern gefragt, wie Süss Microtec, Siltronic, Aixtron und PVA Tepla.

(mit Material von dpa-AFX)