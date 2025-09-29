Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aero Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Carnival Corp. (AIDA)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ebiquity
|Bericht 2. Quartal 2025
|emeis
|Bericht 2. Quartal 2025
|IDT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Jefferies Financial Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Noratis
|Bericht 2. Quartal 2025
|Nova Minerals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PIRAEUS PORT AUTH. NAM.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Progress Software
|Bericht 3. Quartal 2025
|Realtech
|Bericht 2. Quartal 2025
|The Grounds Real Estate Development
|Bericht 2. Quartal 2025
|Vail Resorts
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|XIAO-I CORP.ADS NEW/3O.N.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Your Family Entertainment
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
