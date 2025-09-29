Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aero EnergyBericht 1. Quartal 2026
Carnival Corp. (AIDA)Bericht 3. Quartal 2025
EbiquityBericht 2. Quartal 2025
emeisBericht 2. Quartal 2025
IDTBericht Geschäftsjahr 2025
Jefferies Financial GroupBericht 3. Quartal 2025
NoratisBericht 2. Quartal 2025
Nova MineralsBericht Geschäftsjahr 2025
PIRAEUS PORT AUTH. NAM.Bericht 2. Quartal 2025
Progress SoftwareBericht 3. Quartal 2025
RealtechBericht 2. Quartal 2025
The Grounds Real Estate DevelopmentBericht 2. Quartal 2025
Vail ResortsBericht Geschäftsjahr 2025
XIAO-I CORP.ADS NEW/3O.N.Bericht 2. Quartal 2025
Your Family EntertainmentBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Carnival Corp. (AIDA)
Noratis
Realtech
Jefferies Financial Group
Nova Minerals
Aero Energy
emeis
IDT
PIRAEUS PORT AUTH. NAM.
Vail Resorts
Progress Software
The Grounds Real Estate Development
Your Family Entertainment
Ebiquity
XIAO-I CORP.ADS NEW/3O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.202526. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 25.09.202525. Sept. · onvista
Dividendenkalender heute, 25.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.202525. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.202524. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden