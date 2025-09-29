IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. bekräftigt seinen strategischen Plan, langfristige Werte zu schaffen, indem das Unternehmen die traditionellen Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. bekräftigt seinen strategischen Plan, langfristige Werte zu schaffen, indem das Unternehmen die traditionellen Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 29. September 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, gibt heute ein Update zu seinen strategischen Prioritäten und seiner Unternehmensstrategie bekannt.

Im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 24. September 2025 und 25. September 2025 hat NextGen die Zustimmung der Mehrheit seiner Aktionäre und der Canadian Securities Exchange (die CSE) für die geplante Ausweitung seines Geschäfts auf das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und die Umsetzung einer Strategie zum Treasury-Management mit Kryptowährungen (die Geschäftsänderung) erhalten.

Zu diesem Zweck gab das Unternehmen am 26. September 2025 bekannt, dass es 444 TAO-Token, die native digitale Anlage des Bittensor-Netzwerks, gekauft und die Token sofort bei RoundTable 21, einem führenden Bittensor-Validator, gestaked hat.

Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der neuen langfristigen Strategie von NextGen, traditionelle Kapitalmärkte mit dem sich schnell entwickelnden Bereich der dezentralen KI und digitalen Netzwerke zu verbinden. Durch die sofortige Einbringung seiner TAO-Token hat das Unternehmen:

· eine sofortige, skalierbare, infrastrukturgetriebene Einnahmequelle geschaffen, die die Einkommensbasis des Unternehmens diversifiziert; und

· stärkt seine Grundlage für den Einstieg in den Validator-Betrieb, die Subnetz-Entwicklung und andere KI-fokussierte Möglichkeiten im gesamten Bittensor-Netzwerk.

Wie in der Börsenzulassungserklärung des Unternehmens beschrieben, wird NextGen seine Expansion in den Bereichen Kryptowährungs-Mining, Staking, Blockchain-Infrastruktur-Support und damit verbundene Aktivitäten (zusammenfassend als Digital Asset Infrastructure Operations bezeichnet) fortsetzen. Diese strategische Expansion steht im Einklang mit den technischen Fähigkeiten des Unternehmens und spiegelt seine langfristige Vision für skalierbares, technologiegetriebenes Wachstum wider.

Im Rahmen dieser Initiative plant NextGen unter anderem die Integration in das Bittensor-Netzwerk, ein dezentrales Protokoll für das Training und die Koordination von KI-Modellen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, Validator-Knoten einzusetzen, KI-fokussierte Subnetze für reale Anwendungen wie natürliche Sprachverarbeitung und prädiktive Analysen mitzuentwickeln sowie TAO-Token zu erwerben und zu staken, um die Netzwerkteilnahme zu sichern und staking-basierte Einnahmen zu generieren, wobei die letztgenannte Initiative bereits am 26. September abgeschlossen wurde. Diese Aktivitäten bauen auf der bestehenden Cloud-KI-Hosting-Plattform auf und ergänzen diese, indem sie die Hardware-Infrastruktur für Blockchain-fähige Dienste nutzen. Das Unternehmen kann bei sich bietenden Gelegenheiten auch in andere vergleichbare Krypto-Assets oder Ökosysteme expandieren und so seine Strategie für digitale Infrastruktur weiter diversifizieren.

Darüber hinaus beabsichtigt NextGen, ein Krypto-Treasury-Programm zu verwalten, um seinen Betrieb der digitalen Asset-Infrastruktur zu unterstützen. Das Unternehmen kann digitale Assets wie Bitcoin, Ethereum, Solana, TAO oder andere Kryptowährungen für Zwecke erwerben und halten, die mit seiner Betriebsstrategie im Einklang stehen. Diese Vermögenswerte werden nicht als passive Finanzinvestitionen gehalten, sondern als operative Inputs - ähnlich wie Hardware -, die dazu dienen, das Staking zu erleichtern, Sicherheiten für die Teilnahme von Validatoren bereitzustellen und Reserven an liquiden Mitteln zu halten, um den laufenden Infrastrukturbetrieb zu unterstützen. Die Treasury wird aktiv mit Risikokontrollrichtlinien verwaltet, um Volatilitäts-, Liquiditäts- und Verwahrungsrisiken zu mindern.

Durch die Kombination seiner Expertise in den Bereichen GPU-basierte Infrastruktur, Blockchain-Validierung und dezentrale Rechennetzwerke unterstreicht NextGen mit seiner Expansion sein Ziel, die Auslastung von Hardware, Software und digitalen Netzwerken zu maximieren. Die Strategie des Unternehmens positioniert es an der Schnittstelle von KI, Blockchain und Web3-Infrastruktur mit dem Ziel, durch die Bereitstellung von Infrastrukturdiensten, die Validierung dezentraler Netzwerke und die Verwaltung seiner Krypto-Treasury Wert zu schaffen.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Herrn Creaser und andere Zukunftspläne, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Darstellung der für seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

