Polizei: Tote und Verletzte bei Überfall auf Kirche in USA

Grand Blanc (Reuters) - Bei Schüssen und einem Feuer in einer Kirche im US-Bundesstaat Michigan sind am Sonntag zwei Kirchenbesucher und der Schütze getötet worden.

Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei der Gemeinde Grand Blanc im Großraum Detroit mit. Weitere Opfer würden in den Trümmern der Kirche befürchtet.

Den Angaben zufolge durchbrach ein 40-Jähriger mit einem Fahrzeug die Kirchentür und schoss mit einem Sturmgewehr auf Hunderte Menschen in dem Gebäude. Der Mann, der aus der nahe gelegenen Gemeinde Burton stamme, sei bei einem Schusswechsel mit zwei herbeigeeilten Polizisten getötet worden. In der Kirche sei bei dem Aufprall des Fahrzeugs ein Feuer ausgebrochen. Zum Tatmotiv lagen zunächst keine Informationen vor.

US-Präsident Donald Trump erklärte auf seinem Onlinedienst Truth Social, es handle sich anscheinend um "einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika". Die Bundespolizei FBI sei am Tatort. .

Auf in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie Rauch aus der Kirche quoll, während die Feuerwehr den Brand bekämpfte. Es handelt sich um ein Gebäude der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die Angehörigen der Religionsgemeinschaft sind auch als Mormonen bekannt. Die Gemeinde Grand Blanc mit rund 7700 Einwohnern liegt rund 100 Kilometer nordwestlich von Detroit.

