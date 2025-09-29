Werbung ausblenden
Novo Nordisk, BYD & Paypal: Märkte zwischen Druck und Chancen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Klöckner, Redcare, Lufthansa, Rheinmetall, Novo Nordisk, BYD, Meta, Adobe, Electronic Arts und Paypal.

Novo Nordisk: Downgrade & Trump-Schock

Morgan Stanley sorgt für Druck mit einem Downgrade - und Trumps Zollpolitik gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Was bedeutet das für Anleger? 

BYD: Export-Offensive nimmt Fahrt auf

Rasantes Wachstum in Europa, Asien und Lateinamerika - BYD setzt Tesla unter Druck. Doch wie nachhaltig ist dieser Höhenflug? 

PayPal: Value-Case oder Value Trap?

Neue Produkte, starke Buybacks und günstige Bewertung - doch reicht das für eine echte Trendwende bei der Aktie?

