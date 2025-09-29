Märkte heute
Novo Nordisk, BYD & Paypal: Märkte zwischen Druck und Chancen
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Klöckner, Redcare, Lufthansa, Rheinmetall, Novo Nordisk, BYD, Meta, Adobe, Electronic Arts und Paypal.
Novo Nordisk: Downgrade & Trump-Schock
Morgan Stanley sorgt für Druck mit einem Downgrade - und Trumps Zollpolitik gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Was bedeutet das für Anleger?
BYD: Export-Offensive nimmt Fahrt auf
Rasantes Wachstum in Europa, Asien und Lateinamerika - BYD setzt Tesla unter Druck. Doch wie nachhaltig ist dieser Höhenflug?
PayPal: Value-Case oder Value Trap?
Neue Produkte, starke Buybacks und günstige Bewertung - doch reicht das für eine echte Trendwende bei der Aktie?
