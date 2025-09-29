Wachsende Nachfrage nach karibischer Staatsbürgerschaft unter Deutschen



Immigrant Invest identifiziert die führenden Staatsbürgerschaft durch Investition Programme in der Karibik — mit St. Kitts und Nevis, Dominica sowie Antigua und Barbuda an der Spitze in Bezug auf Glaubwürdigkeit, Geschwindigkeit und Mehrwert.

Wien — Immer mehr Deutsche entscheiden sich für Programme zur Staatsbürgerschaft durch Investition in der Karibik, da sie als sichere und effiziente Option gelten.Immigrant Invest hat eine Analyse durchgeführt, um die attraktivsten Länder zu ermitteln, und hebt St. Kitts und Nevis, Dominica sowie Antigua und Barbuda als die drei bevorzugten Optionen vermögender deutscher Antragsteller hervor.

„Wir haben alle verfügbaren Staatsbürgerschaft durch Investition Programme in der Karibik analysiert und diese drei ausgewählt, da sie Glaubwürdigkeit, Kostenersparnis und besondere Vorteile vereinen“, erklärt Zlata Erlach, Leiterin des österreichischen Büros von Immigrant Invest.

Top-Programme für deutsche Investoren

In seiner Analyse bewertete Immigrant Invest mehrere Schlüsselfaktoren: die erforderliche Mindestinvestition, die Verfügbarkeit einer Immobilienoption, die Bearbeitungsdauer und die Erfolgsbilanz des Programms.

1. St. Kitts und Nevis. Als erstes Land führte St. Kitts und Nevis bereits 1984 ein Staatsbürgerschaft durch Investition Programm ein und gilt als das etablierteste und verlässlichste. Antragsteller können $250.000 in den Sustainable Island State Fund einzahlen oder ab $325.000 in Immobilien investieren. Die Immobilie kann nach sieben Jahren wiederverkauft werden.

2. Dominica. Dominica startete sein Programm 1993 — es gehört zu den am längsten bestehenden und zugleich günstigsten. Sowohl Spende als auch Immobilienoption beginnen bei $200.000. Immobilien dürfen bereits nach drei Jahren weiterverkauft werden, im Vergleich zu den üblichen fünf bis sieben Jahren.

3. Antigua und Barbuda. Eine Staatsbürgerschaft kann durch eine Spende von $230.000 oder eine Immobilieninvestition ab $300.000 erworben werden, die fünf Jahre gehalten werden muss. Familien mit sechs oder mehr Mitgliedern können stattdessen $260.000 an eine Hochschuleinrichtung spenden — damit ist Antigua und Barbuda das kosteneffizienteste Programm für größere Haushalte.

Warum sich Deutsche für karibische Staaten entscheiden

Das Staatsbürgerschaftsverfahren verläuft effizient. Die Programme zur Staatsbürgerschaft durch Investition in der Karibik zählen zu den schnellsten weltweit. Es besteht keine Residenzpflicht, und Anträge werden in der Regel innerhalb eines Jahres genehmigt.

Die karibische Staatsbürgerschaft bietet einen sicheren Rückzugsort und wird häufig als Absicherung in unsicheren Zeiten betrachtet. Angesichts anhaltender Sicherheitsprobleme in Europa sehen viele Deutsche eine zweite Staatsangehörigkeit als stabile Notfalllösung für sich und ihre Familien.

Eine karibische Staatsbürgerschaft ermöglicht es Investoren, Vermögenswerte außerhalb der EU zu halten und so Risiken zu streuen.

Die Investition in den karibischen Immobilienmarkt eröffnet die Möglichkeit einer diversifizierten Immobilienanlage. Investoren können einen Teil ihres Portfolios in Resort-Immobilien investieren, die häufig in Mietpools eingebunden sind.

Zudem bietet die karibische Staatsbürgerschaft steuerliche Vorteile. Viele karibische Staaten erheben keine Vermögens-, Erbschafts- oder globalen Einkommenssteuern. Für Deutsche kann dies die Nachlassplanung vereinfachen und — im Falle eines Umzugs — zu einer geringeren persönlichen Steuerbelastung führen.

„Unsere Analyse zeigt, dass deutsche Investoren nicht nur die finanzielle Flexibilität einer karibischen Staatsbürgerschaft schätzen, sondern auch die Sicherheit, die sie in unsicheren Zeiten vermittelt“, ergänzt Igor Buglo, Leiter des maltesischen Büros.

Über Immigrant Invest

Immigrant Invest ist ein Beratungsunternehmen, das auf Staatsbürgerschaft und Aufenthalt durch Investition spezialisiert ist. Mit 20 Jahren Erfahrung und Büros in Europa und der Karibik entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Strategien, um Investoren zu einer zweiten Staatsbürgerschaft oder einer Aufenthaltserlaubnis zu verhelfen.

Vertrauenswürdig für deutschsprachige Antragsteller und Investoren weltweit, erzielt Immigrant Invest eine der höchsten Genehmigungsquoten der Branche: 99% der von den firmeneigenen Juristen vorbereiteten Anträge werden erfolgreich bewilligt.

Erfahren Sie mehr über die Staatsbürgerschaft durch Investition in der Karibik:https://immigrantinvest.com/

Pressekontakt:

Zlata Erlach

+35620330178

digital@immigrantinvest.com

