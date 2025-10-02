APA ots news: Nationalbank öffnet Kassensaal für einzigartige Ausstellung

"1925 - Aufbruch in eine neue Zeit" vom 6. bis 10. Oktober 2025 im Kassensaal der OeNB Wien (APA-ots) - Vor 100 Jahren wurde der Schilling eingeführt. Als Ablöse der Kronenwährung versprach der Schilling Stabilität. Im selben Jahr eröffnete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihr neues Hauptgebäude in Wien. Zudem etablierte sich 1925 die Kunstrichtung "Neue Sachlichkeit", deren wichtigste Werke heute Teil der OeNB- Kunstsammlung sind. Die OeNB öffnet anlässlich dieses dreifachen Jubiläums ihre Tore und zeigt vom 6. bis 10. Oktober 2025 im - hierfür öffentlich zugänglichen - Kassensaal die Sonderausstellung "1925 - Aufbruch in eine neue Zeit". In der Ausstellung werden wichtige Zeitdokumente aus den historischen Sammlungen der OeNB zum Teil erstmals öffentlich gezeigt. Das Geldmuseum, das Bankhistorische Archiv und die Kunstsammlung der OeNB machen die Aufbruchstimmung in den 1920er- Jahren sichtbar. Nach der Überwindung der Hyperinflation wurde der österreichische Schilling in der Nachkriegszeit zum Symbol der neuen Stabilität. Einer Stabilität, die auch im fast zeitgleich eröffneten neuen OeNB-Hauptgebäude ihren baulichen Ausdruck fand. Das ursprünglich noch in der Monarchie als Druckerei geplante Gebäude verwirklichte gerade in der Ersten Republik den nach Sachlichkeit strebenden Zeitgeist. Es überrascht nicht, dass im selben Jahr auch mit der "Neuen Sachlichkeit" erstmals eine neue Kunstrichtung in den öffentlichen Blickpunkt rückte, die sich von der Abstraktion abwandte und wieder stärker am Gegenständlichen orientierte. Werke der Neuen Sachlichkeit stellen einen Schwerpunkt in der Kunstsammlung der OeNB dar. Nun besteht erstmals die Möglichkeit, besonders wertvolle Gemälde dieser Zeit im Kassensaal der OeNB zu betrachten. Ergänzend empfiehlt sich auch der Besuch in der parallel geöffneten Sonderausstellung "Es war einmal ... DER SCHILLING" im Geldmuseum der OeNB. Diese Ausstellung ist noch bis Sommer 2026 zu sehen. Öffnungszeiten "1925 - Aufbruch in eine neue Zeit" Im Rahmen der ORF-Aktion "Lange Nacht der Museen": Samstag, 4. Oktober, 18:00 - 24:00 Uhr. Weiters vom 6. bis 10. Oktober 2025, jeweils zwischen 09:00 und 17:00 Uhr im Kassensaal der OeNB, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien. Eintritt kostenlos. Führungen Am 7., 8. und 9. Oktober jeweils um 10:00 Uhr, sowie am 8., 9. und 10. Oktober jeweils um 16:00 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Führungen kostenlos. Fotos finden sich auf der Website der OeNB. Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag. Marlies Schroeder, MiM Telefon: +43-1-404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0060 2025-10-02/10:48