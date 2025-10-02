Werbung ausblenden

APA ots news: Nationalbank öffnet Kassensaal für einzigartige Ausstellung

    "1925 - Aufbruch in eine neue Zeit" vom 6. bis 10. Oktober  
2025 im Kassensaal der OeNB 

Wien (APA-ots) - Vor 100 Jahren wurde der Schilling eingeführt. Als  
Ablöse der 
Kronenwährung versprach der Schilling Stabilität. Im selben Jahr 
eröffnete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihr neues 
Hauptgebäude in Wien. Zudem etablierte sich 1925 die Kunstrichtung 
"Neue Sachlichkeit", deren wichtigste Werke heute Teil der OeNB- 
Kunstsammlung sind. Die OeNB öffnet anlässlich dieses dreifachen 
Jubiläums ihre Tore und zeigt vom 6. bis 10. Oktober 2025 im - 
hierfür öffentlich zugänglichen - Kassensaal die Sonderausstellung 
"1925 - Aufbruch in eine neue Zeit". 

In der Ausstellung werden wichtige Zeitdokumente aus den 
historischen Sammlungen der OeNB zum Teil erstmals öffentlich 
gezeigt. Das Geldmuseum, das Bankhistorische Archiv und die 
Kunstsammlung der OeNB machen die Aufbruchstimmung in den 1920er- 
Jahren sichtbar. Nach der Überwindung der Hyperinflation wurde der 
österreichische Schilling in der Nachkriegszeit zum Symbol der neuen 
Stabilität. Einer Stabilität, die auch im fast zeitgleich eröffneten 
neuen OeNB-Hauptgebäude ihren baulichen Ausdruck fand. Das 
ursprünglich noch in der Monarchie als Druckerei geplante Gebäude 
verwirklichte gerade in der Ersten Republik den nach Sachlichkeit 
strebenden Zeitgeist. Es überrascht nicht, dass im selben Jahr auch 
mit der "Neuen Sachlichkeit" erstmals eine neue Kunstrichtung in den 
öffentlichen Blickpunkt rückte, die sich von der Abstraktion abwandte 
und wieder stärker am Gegenständlichen orientierte. 

Werke der Neuen Sachlichkeit stellen einen Schwerpunkt in der 
Kunstsammlung der OeNB dar. Nun besteht erstmals die Möglichkeit, 
besonders wertvolle Gemälde dieser Zeit im Kassensaal der OeNB zu 
betrachten. 

Ergänzend empfiehlt sich auch der Besuch in der parallel 
geöffneten Sonderausstellung "Es war einmal ... DER SCHILLING" im 
Geldmuseum der OeNB. Diese Ausstellung ist noch bis Sommer 2026 zu 
sehen. 

Öffnungszeiten "1925 - Aufbruch in eine neue Zeit" 

Im Rahmen der ORF-Aktion "Lange Nacht der Museen": Samstag, 4. 
Oktober, 18:00 - 24:00 Uhr. 

Weiters vom 6. bis 10. Oktober 2025, jeweils zwischen 09:00 und 
17:00 Uhr im Kassensaal der OeNB, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien. 
Eintritt kostenlos. 

Führungen 

Am 7., 8. und 9. Oktober jeweils um 10:00 Uhr, sowie am 8., 9. 
und 10. Oktober jeweils um 16:00 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. 
Führungen kostenlos. 

Fotos finden sich auf der Website der OeNB. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

APA

