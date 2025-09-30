DAX®- Das beste kommt zum Schluss!

Unter saisonalen Gesichtspunkten ist das Näherrücken des 4. Quartals grundsätzlich eine eher gute Nachricht. Schließlich ist das letzte Quartal für die Aktienmärkte traditionell das beste! Dieses Verhaltensmuster ist als „Phänomen Jahresendrally“ vielen Anlegerinnen und Anlegern ein Begriff. Deshalb hatten wir an dieser Stelle regelmäßig eine Strategie vorgestellt, welche nur in den letzten drei Monaten des Jahres auf den DAX® setzt und ansonsten nicht investiert ist. Auf Basis der Daten seit 1988 konnten die deutschen Standardwerte im letzten Quartal im historischen Mittel um fast 7 % zulegen. Dieses beeindruckende Resultat erzielt das Aktienbarometer zudem mit einer erstaunlichen Konstanz, d. h. der Jahresabschluss bringt in schöner Regelmäßigkeit tatsächlich Kursgewinne. So war 2018 das letzte Jahr mit Kursverlusten im Schlussabschnitt. Insgesamt gab es während der letzten 37 Jahre ohnehin nur vier negative 4. Quartale (1991, 2000, 2008 und 2018). In der Summe führt das zu einer überzeugenden Trefferquote von gut 88 %. Unsere Auswertung berücksichtigt weder Transaktionskosten noch Zinsen, sodass die tatsächliche Performance sogar noch besser ausfallen sollte ( Fortsetzung siehe DAX®-Analyse (Quarterly) vom 30.09.2025 ).

DAX® (Quarterly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

