HSBC Continental Europe S.A., Germany

Nikkei 225®- Eilt von Rekord zu Rekord

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Eilt von Rekord zu Rekord

Ein neues Allzeithoch ist immer eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt. Zu Wochenbeginn gelang dem japanischen Nikkei Index wieder mal ein neuer Rekord – noch dazu per Aufwärtskurslücke im Wochenbereich (45.779 zu 46.593 Punkte). Dieses Gap verleiht dem zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend zusätzlichen Nachdruck. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten zweieinviertel Jahre zudem als klassische Tradingrange interpretieren, dann ergibt sich aus der Höhe dieser Schiebezone ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 10.000 Punkten (siehe Chart). Langfristig rechtfertigt Letzteres also ein Kursziel oberhalb der Marke von 50.000 Zählern. Auch eine Vielzahl an trendfolgenden Indikatoren, wie beispielsweise der MACD oder die relative Stärke nach Levy, signalisieren „grünes Licht“ und unterstreichen somit die laufende Aufwärtstendenz der japanischen Standardwerte. Die jüngste Kursentwicklung hilft allerdings auch in Sachen Money Management. Schließlich kann die oben genannte Kurslücke in Zukunft als Marke zur Gewinnsicherung bestehender Engagements herangezogen werden.

Nikkei 225® (Monthly)

Chart Nikkei 225®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nikkei 225®

Chart Nikkei 225®
Quelle: LSEG, tradesignal²



