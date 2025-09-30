Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 30.09.2025

Dax-Konsolidierung hält am letzten Handelstag des Quartals weiter an

Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.00023.720
Dax-Unterstützung23.40023.500

Dax-Rückblick:

Der Dax konsolidiert am letzten Handelstag des Quartals in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, weder Käufer noch Verkäufer können entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax zeigt sich am letzten Handelstag des Monats nach dem gestrigen Ausbruch über 23.700 Punkte in einer geordneten Konsolidierung. Die Marke um 23.700 fungiert nun als entscheidende Unterstützung: Solange sie verteidigt wird, bleibt das technische Bild tendenziell aufwärtsgerichtet.

Dass sich der Markt heute eher seitwärts bewegt, passt ins Bild: Monats- und Quartalsende sind traditionell von Positionsanpassungen und Zurückhaltung geprägt, bevor neue Impulse aufgenommen werden.

Insgesamt bleibt die Grundtendenz konstruktiv, da Käufer zuletzt bei Rücksetzern zuverlässig aktiv wurden. Entscheidend ist daher, dass der Index oberhalb von 23.700 schließt – gelingt dies, überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. 

Dax Chart
Quelle: Tradingview
