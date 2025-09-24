Dax konsolidiert innerhalb einer Dreiecksformation - Ausbruch abwarten

Dax-Widerstand 23.900 23.800 Dax-Unterstützung 23.500 23.100

Dax-Rückblick:

Auch heute Vormittag hat die Pattsituation im Dax weiter Bestand. Nach einem schnellen Abverkauf Richtung 23.500 Punkte konnte sich der Index am Vormittag zurück über 23.600 Punkte erholen. Weder Käufer noch Verkäufer können aktuell entscheidende Akzente setzen - typisch für eine Seitwärtsphase.

Dax-Ausblick:

Der Index konsolidiert aktuell innerhalb einer Dreiecksformation (schwarz) um die 23.600 Punkte-Marke. Erst ein Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation erhöht die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige nachhaltigere Trendbewegungen in die jeweilige Ausbruchsrichtung.

Ein Ausbruch auf der Oberseite hätte aller Voraussicht nach einen erneuten Test des Bereichs um 23.900 Punkte zur Folge. Ein Ausbruch auf der Unterseite aus der skizzierten Konsolidierungsformation eröffnet hingegen erneut Abwärtspotenzial in den unteren 23.000er Bereich. Bis dahin ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.