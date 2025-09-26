Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 26.09.2025

Dax bleibt vor US-Inflationsdaten weiter ohne klare Richtung

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.720
Dax-Unterstützung23.40023.100

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Konsolidierung im Dax dauert an - Gefahr von Rücksetzern nimmt zu") zum Dax lautete wie folgt:

“Das kurzfristige Momentum liegt aber heute Vormittag tendenziell auf der Verkäuferseite, unterhalb von 23.700/40 Punkten (Stundenschlusskurs) muss daher eher mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 23.400 Punkte und tiefer gerechnet werden. Erst oberhalb von 23.740 Punkten dreht sich die Chartsituation wieder zu Gunsten der Käuferseite.“

Gegen Mittag rutschte der Dax gestern deutlich ab und setzte kurzzeitig sogar unter die 23.400er Marke zurück. Es gab allerdings keine weiteren Anschlussorders und so konnte sich der Index wieder deutlich erholen und heute Morgen sogar die gestrige Eröffnungskurslücke im Xetra-Dax um 23.680 Punkte wieder schließen.

Dax-Ausblick: 

Auch zum Wochenschluss hat die übergeordnete Pattsituation weiter Bestand, da der gestrige Rücksetzer auf 23.400 Punkte sofort wieder gekauft wurde. Prozyklische Kaufsignale entstehen jedoch erst oberhalb des EMA200 im Stundenchart (blaue Linie) bei aktuell 23.720 Punkten.

Bis dahin kann ein erneutes Abdriften im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten (PCE-Preisindex) aus den USA nicht ausgeschlossen werden - es fehlt weiterhin eine klare Richtung. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
