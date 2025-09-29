Dax überwindet wichtigen Widerstand

Dax-Widerstand 24,000 23.720 Dax-Unterstützung 23.400 23.500

Dax-Rückblick:

Nach den US-Inflationsdaten vom Freitagnachmittag konnte sich der Dax im Bereich des EMA200 im Stundenchart um 23.720 Punkte etablieren, zum Wochenstart ging es dann heute Morgen zeitweise über die Marke von 23.800 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Der ehemalige Widerstand auf der Oberseite fungiert nach dem heutigen Ausbruch nun als kurzfristig entscheidende Unterstützung für die Käuferseite. So lange sich der Index oberhalb von 23.700/20 Punkte halten kann, ist in den kommenden Handelstagen zum Quartalsende tendenziell eine größere Erholung Richtung 24.000er Marke aus charttechnischer Sicht drin.