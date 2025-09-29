Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 29.09.2025

Dax überwindet wichtigen Widerstand

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24,00023.720
Dax-Unterstützung23.40023.500

Dax-Rückblick:

Nach den US-Inflationsdaten vom Freitagnachmittag konnte sich der Dax im Bereich des EMA200 im Stundenchart um 23.720 Punkte etablieren, zum Wochenstart ging es dann heute Morgen zeitweise über die Marke von 23.800 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Der ehemalige Widerstand auf der Oberseite fungiert nach dem heutigen Ausbruch nun als kurzfristig entscheidende Unterstützung für die Käuferseite. So lange sich der Index oberhalb von 23.700/20 Punkte halten kann, ist in den kommenden Handelstagen zum Quartalsende tendenziell eine größere Erholung Richtung 24.000er Marke aus charttechnischer Sicht drin.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 29.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.408,94 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 29.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.904,73 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 26.09.2025
Dax bleibt vor US-Inflationsdaten weiter ohne klare Richtung26. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 25.09.2025
Konsolidierung im Dax dauert an - Gefahr von Rücksetzern nimmt zu25. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 23.09.2025
Der Dax hat oberhalb von 23.600 Punkten weiter Potenzial23. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden