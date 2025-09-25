Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 25.09.2025

Konsolidierung im Dax dauert an - Gefahr von Rücksetzern nimmt zu

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Rückblick:

Der Dax zeigte sich gestern überraschend stark und kletterte zurück in den Bereich um 23.700 Punkte. Von dieser kleinen Zwischeneuphorie war heute Vormittag nicht mehr viel übrig - der Index setzte in den unteren 23.500er Bereich zurück bevor eine erneute Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Die übergeordnete Dreieckskonsolidierung im Stundenchart unterhalb des EMA200 im Stundenchart bei aktuell 23.736 Punkten wurde gestern erneut bestätigt und ist somit weiterhin gültig.

Das kurzfristige Momentum liegt aber heute Vormittag tendenziell auf der Verkäuferseite, unterhalb von 23.700/40 Punkten (Stundenschlusskurs) muss daher tendenziell eher mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 23.400 Punkte und tiefer gerechnet werden. Erst oberhalb von 23.740 Punkten dreht sich die Chartsituation wieder zu Gunsten der Käuferseite.

Quelle: Tradingview
