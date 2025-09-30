DGB: Gewalt gegen Beschäftigte hat zugenommen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt zunehmende Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Diese gehöre inzwischen zum Alltag, erklärt der DGB anlässlich einer Konferenz zu dem Problem heute in Berlin. Eine neue Umfrage des DGB zeigt das Ausmaß digitaler Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen. Demnach waren 13 Prozent der Beschäftigten in ihrem beruflichen Alltag schon direkt von sogenannter digitaler Gewalt betroffen. Die Umfrage stammt vom Forsa-Institut und war vom DGB in Auftrag gegeben worden. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor./bw/DP/zb