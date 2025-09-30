EQS-News: ABO Energy schließt Partnerschaft mit Encavis

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

ABO Energy schließt Partnerschaft mit Encavis



30.09.2025 / 11:17 CET/CEST

Der Wiesbadener Projektentwickler ABO Energy baut seine Zusammenarbeit mit dem Stromerzeuger Encavis aus. Das Hamburger Unternehmen betreibt bereits fünf Windparks, die ABO Energy entwickelt und errichtet hat. Nun hat ABO Energy mit dem brandenburgischen Windpark Schierenberg das sechste Projekt an Encavis verkauft und für weitere vier Windparks eine Kooperationsvereinbarung getroffen.

Bei den Projekten des Kooperations-Portfolios handelt es sich neben Schierenberg (8 x Vestas V150, je 6 Megawatt) um zwei Windparks in Nordrhein-Westfalen (4 x Nordex N149, je 5,7 Megawatt und 2 x Vestas V162, je 6 Megawatt, Repowering), einen Windpark in Rheinland-Pfalz (2 x Nordex N149, je 5,7 Megawatt) sowie einen Windpark im Saarland (2 x Vestas V162, je 6 Megawatt, Repowering). Das Portfolio hat somit eine Gesamtleistung von 106,2 Megawatt.

Die Projekte befinden sich alle derzeit im Bau. Planmäßig werden die Windparks zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 in Betrieb gehen und jährlich gut 300.000 Megawattstunden sauberen Strom erzeugen. Das entspricht dem Verbrauch von knapp 180.000 Personen und wird den Ausstoß von jährlich gut 225.000 Tonnen CO2 vermeiden. ABO Energy wird sich als technischer und kaufmännischer Betriebsführer langfristig um den Erfolg der Windparks kümmern. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.Die Transaktion wurde auf Seiten des Käufers von der Kanzlei CMS begleitet.

„Unser Unternehmen hat bereits fünf Projekte an Encavis verkauft, die Partner arbeiten sehr gut und vertrauensvoll zusammen“, sagt Sebastian Sprengart, Abteilungsleiter Finanzierung und Vertrieb bei ABO Energy. „Darum freuen wir uns besonders, dass wir nun eine Kooperation für ein Portfolio aus fünf weiteren Windparks geschlossen haben. Langfristige Partnerschaften zwischen Entwicklern und Investoren machen den komplexen Verkaufsprozess deutlich einfacher und reibungsloser.“

„Mit dem Windprojekt Schierenberg setzen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ABO Energy konsequent fort. Dass wir nun insgesamt fünf weitere Projekte gemeinsam umsetzen, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Kooperation für den Ausbau unseres Windportfolios in Deutschland. Mit aktuell rund 800 MW installierter Windkapazität in Deutschland setzen wir ein starkes Zeichen für die Energiewende und die nachhaltige Stromversorgung“, so Mario Schirru, CEO der Encavis.

ABO Energy steuert bei der Windkraft in Deutschland erneut auf ein Rekordjahr zu. Bei den Wind-Ausschreibungsrunden der Bundesnetzagentur hat ABO Energy Zuschläge für Projekte mit insgesamt 120 Megawatt erhalten. Bislang hat ABO Energy 2025 rund 330 Megawatt an Genehmigungen erwirkt und Genehmigungsanträge für knapp ein Gigawatt eingereicht.

