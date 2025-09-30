EQS-News: Bite Stream sichert sich Finanzierung durch NewSpring Capital

EQS-News: Bite Investments / Schlagwort(e): Private Equity

Bite Stream, die Flaggschiff-Software-Plattform von Bite Investments, festigt ihre Position als Innovationsführer auf dem privaten Markt.

LONDON, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Bite Investments, ein führender Anbieter von Technologielösungen für den Bereich alternativer Anlagen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich 25 Millionen US-Dollar an strategischem Wachstumskapital von NewSpring Growth gesichert hat, der speziellen Wachstumsbeteiligungsstrategie von NewSpring Capital, die in schnell wachsende, branchenverändernde Technologieunternehmen investiert.

Die Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Ziel von Bite Investments dar, das Anlegererlebnis zu optimieren und den Zugang zu alternativen Anlagen zu demokratisieren. Mit dieser neuen Investition wird das Unternehmen seine Technologieplattform weiter ausbauen, sein Team weiter vergrößern und seine Dienstleistungen für Vermögensverwalter und Investoren weltweit verbessern.

Das Flaggschiffprodukt von Bite Investments, Bite Stream, ist eine modulare End-to-End-Plattform, die einen einzigen cloudbasierten Hub für die Verwaltung aller Phasen der Investorenreise bietet. Die Lösung optimiert die Einbindung von Investoren und die Kommunikation mit ihnen und bietet sowohl Kommanditisten als auch Privatanlegern ein einziges Portal, über das sie alle ihre Bestände an einem Ort einsehen können. Bite Stream hat sich als unverzichtbares und intuitives Tool für Kunden erwiesen, um Kapital zu beschaffen und Investoren zu verwalten. Da das weltweite verwaltete Vermögen in privaten Märkten weiterhin rasant wächst, hofft Bite Stream, die Branche in ein neues Zeitalter der Automatisierung im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung zu führen.

Punktlösungen gehören der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört der Retailisierung und Innovation.

Private Märkte waren lange Zeit auf isolierte, veraltete Systeme angewiesen, die Innovationen behindern und das Wachstum einschränken. Bite Investments begegnet dieser Herausforderung mit einer einheitlichen Plattformlösung, die die Erfahrungen von Investoren und Managern vereinheitlicht. Das strategische Wachstumskapital von NewSpring wird diese Strategie beschleunigen und es Bite Investments ermöglichen, kritische Lücken in der Technologielandschaft der privaten Märkte zu schließen und für mehr Effizienz, Transparenz und Zugang zu sorgen.

„Bite Investments verkörpert die Art von zukunftsorientierter Innovation, die perfekt zur Anlagestrategie von NewSpring passt", erklärte Jonathan Brassington, beratender Partner bei NewSpring Capital. „Ihre integrierte Plattform definiert neu, wie private Märkte Investoren und Manager miteinander verbinden, und macht die Branche transparenter, skalierbarer und zugänglicher. Wir sind stolz darauf, mit dem Team von Bite Investments zusammenzuarbeiten, um ihr globales Wachstum zu beschleunigen und dazu beizutragen, die Zukunft alternativer Anlagen mitzugestalten."

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Unterstützung von NewSpring sichern konnten", erklärte William Rudebeck, Mitbegründer und Geschäftsführer von Bite Investments. „Wir haben uns während des gesamten Prozesses darauf konzentriert, einen Partner zu finden, der mehr als nur Kapital einbringt und Bite Investments auf seinem Weg, die führende Investorensoftwarelösung für die alternative Vermögensverwaltungsbranche zu werden, unterstützt. NewSpring wird von äußerst erfolgreichen Serienunternehmern und Managern geleitet, die seit über 25 Jahren die Digitalisierung in innovativen Unternehmen der Software- und technologiebasierten Dienstleistungsbranche vorantreiben. NewSpring verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögens- und Finanzmanagement, erkennt die Stärke dessen, was wir geschaffen haben, und sieht das Potenzial unserer integrierten Dienstleistungen, um echte Innovationen auf den privaten Märkten zu fördern."

„In den letzten 15 Jahren ging es bei unserer Entwicklung darum, ein Unternehmen aufzubauen, das die Komplexität alternativer Anlagen wirklich versteht", fügte Henry Talbot Ponsonby, Mitbegründer von Bite Investments, hinzu. „Diese Finanzierung markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels, in dem wir Innovationen vorantreiben, unser Produktangebot erweitern und unsere globale Reichweite stärken, um unseren Kunden und dem Markt insgesamt besser dienen zu können. Mit dieser Finanzierung treiben wir unsere Vision voran, bewährtes Fachwissen, moderne Technologie und ein Servicemodell, das von alternativen Managern für alternative Manager entwickelt wurde, zu kombinieren, um das Engagement von Investoren neu zu definieren."

Bite Investments wurde von Piper Sandler als Finanzberater und Paul Hastings als Rechtsberater beraten.

NewSpring wurde von Baker Tilly in Finanzfragen, von KPMG in Steuerfragen und von Cozen O'Connor in Rechtsfragen beraten.

Informationen zu Bite Investments

Bite Investments ist ein weltweit tätiges Finanztechnologieunternehmen, das innovative und skalierbare Softwarelösungen für die stetig wachsende Branche der alternativen Anlagen- und Vermögensverwaltung anbietet. Die SaaS-Plattform von Bite, Bite Stream, bietet umfassende Lösungen, die darauf ausgelegt sind, den gesamten Investitionsprozess zu vereinfachen und zu optimieren, von der Kapitalbeschaffung und den Investorenbeziehungen bis hin zur Berichterstattung und Datenverwaltung. Mit seinem Engagement für Sicherheit und Effizienz genießt Bite Investments das Vertrauen führender alternativer Anlage- und Vermögensverwalter, Fondsverwalter und einer Reihe anderer Investmentprofis weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.biteinvestments.com.

Informationen zu NewSpring

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet NewSpring Capital mit Gründern und Managementteams im unteren Mittelstand zusammen und stellt Kapital, operative Unterstützung und strategische Beratung bereit, um Unternehmen bei der Skalierung zu unterstützen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Milliarden US-Dollar und mehr als 250 abgeschlossenen Investitionen bringen wir operative Erfahrung und Investment-Know-how ein, um marktführende Unternehmen in Sektoren aufzubauen, in denen wir fundierte Marktkenntnisse mit einem wiederholbaren, fundierten Ansatz kombinieren können, wie beispielsweise in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Industrie. Mit fünf unterschiedlichen Strategien, die das Spektrum von Wachstumskapital und Kontroll-Buyouts bis hin zu Mezzanine-Finanzierungen abdecken, passen wir unseren Ansatz an die jeweilige Phase und die Ziele jedes Unternehmens an, wobei wir stets den Fokus auf nachhaltiges Wachstum legen. Als Spezialisten für den unteren Mittelstand unterstützen wir Wachstum, das zu besser vorhersehbaren Ergebnissen führt. Bei NewSpring sind wir genauso an Ihrem Ergebnis interessiert wie Sie.

